30 мая 1993 года: грузинская армия обстреляла села Кутол и Моква

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия:

"30 мая на Гумисте было тихо. Ночью шли редкие оружейно-пулеметные перестрелки. Противник продолжает укреплять линию своей обороны. На Восточном фронте шли позиционные бои. В 9 часов утра 30 мая грузинские войска в течение одного часа вели артобстрел населенного пункта Кутол. В 23.00 противник подверг минометному и артиллерийскому обстрелу села Кутол и Моква. Продолжается вывоз в Грузию имущества, награбленного грузинскими войсками в Республике Абхазия".

Газета "Республика Абхазия", 30 мая 1993 года.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.