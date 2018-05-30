Век сатирика: в Сухуме отметили 100-летие Киршала Чачхалиа

Столетие абхазского поэта Киршала Чачхалиа отмечают в Абхазии на государственном уровне, во всех районах будут проходить памятные мероприятия.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения поэта-сатирика Киршала Чачхалиа, состоялся в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба в среду 30 мая.

© Sputnik Амра Амичба Столетие абхазского поэта Киршала Чачхалиа отметят в Абхазии

В начале вечера зрителям показали документальный фильм, рассказывающий о жизни и творчестве Киршала Чачхалиа.

"100-летие Киршала Чачхалиа отмечается сегодня в качестве национального праздника, его творчество отражает "биение сердца" целой эпохи. Из-под пера Киршала Чачхалиа вышли получившие широкое распространение среди жителей Абхазии поэтические произведения", — сказал, выступая перед собравшимися, поэт, советник президента Абхазии Владимир Зантария.

Произведения Киршала Чачхалиа очень талантливы и лишены литературных штампов, заметил он.

"В переводе на русский язык вышли сборники произведений Киршала Чачхалиа "Сердце говорит", "Спасение", "Песни рождаются в полночь". Стихотворения поэта вошли в "Антологию абхазской поэзии", составленную Народным поэтом Абхазии Мушни Ласуриа", — подчеркнул Зантария.

© Sputnik Бадрак Авидзба Торжественный вечер в честь 100-летия со дня рождения Киршала Чачхалия

Владимир Зантария отметил, что в сатирических стихотворениях Киршала Чачхалиа автор обличал человеческие пороки и художественным словом высмеивал их. Затем на сцену вышел актер Абхазского драматического театра Даур Арухаа, который прочел одно из стихотворений поэта.

© Sputnik Бадрак Авидзба Торжественный вечер в честь 100-летия со дня рождения Киршала Чачхалия

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу сказал, что Киршал Чачхалиа продолжил традицию написания сатирических произведений, заложенную основателем абхазской литературы Дмитрием Гулиа.

"Как известно, основу сатирических произведений заложил Народный поэт Дмитрий Гулиа, сатирические стихи писал рано ушедший из жизни Леонтий Лабахуа, в этом жанре писал и Мушни Хашба. Киршал Чачхалия продолжил эту славную традицию, он сумел развить сатиру в национальной литературе", — заметил он.

По словам Вахтанга Абхазоу, сатирические стихи пользуются популярностью по сей день, многие знают наизусть произведения автора.

© Sputnik Бадрак Авидзба Мемориальную доску установят на фасаде дома поэта Киршала Чачхалиа

Торжественный вечер в честь 100-летия со дня рождения Киршала Чачхалиа был организован Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

30 мая на фасаде дома № 3 на улице Инал-ипа в Сухуме, где жил поэт Киршал Чачхалиа, установили мемориальную доску.

Киршал Чачхалиа родился 25 мая 1918 года в селе Пакуаш Кодорского уезда (ныне Очамчырского района) Абхазии. В 1958 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте в Москве. Печататься начал с 1936 года. Широкую известность как сатирик Чачхалиа получил после публикации остро-сатирических стихотворений "Амбаква обжуливает", "Магазин Н". Неменьшую, чем сатира, значимость имеет в истории развития абхазской литературы и лирика поэта. Многие его стихи положены на музыку.

При жизни поэта на абхазском языке вышли сборники: "Стихотворения", "В моем поселке", "Расцвели ветки", "Новые песни", "Цветок и колючка", "Подорожник", "Избранное". Издан и посмертный сборник новых стихов "Весенние раздумья" в 1971 году. Киршал Чачхалиа скончался 4 июня 1970 года в Сухуме в возрасте 52 лет.