31 мая 1993 года: обращение Ардзинба к президенту России

31 мая 1993 года председатель Верховного Cовета Абхазии Владислав Ардзинба направил письмо президенту России Борису Ельцину.

"В результате войны, развязанной против Республики Абхазия, с оккупированной территории республики происходит массовый отток населения. Выезд людей всех национальностей с этой территории обусловлен не только продолжающимися военными действиями, неуверенностью в завтрашнем дне, но и, в особенности, массовым террором, грабежами, нарушениями элементарных прав человека", – говорится в обращении.

Большая часть беженцев, по словам Ардзинба, сосредоточена на территории, контролируемой абхазской стороной.

"Их число постоянно увеличивается за счет возвращения к нам лиц, ранее нашедших убежище на территории России. Ожидается прибытие еще нескольких тысяч беженцев из Ткварчели, Сухума, после проведения гуманитарной акции ГКЧС. Тем самым в основном завершится процесс "этнической чистки" оккупированных территорий от негрузинского населения", – говорит председатель Верховного Совета.

Ардзинба отметил, что возможности Абхазии по содержанию беженцев уже исчерпаны.

"Мы не в состоянии выплачивать ни пенсии, ни пособия беженцам, так как за 10 месяцев войны не получили ни одного рубля наличных средств от Центрального банка России, а Центральный банк Абхазии не имеет возможности осуществлять перечисления российским предприятиям, в том числе за продовольствие, ввиду отсутствия договора между ЦБР и ЦБ Республики Абхазия. Убедительно прошу Вас срочно решить вопрос о выделении льготного кредита ЦБ Абхазии, который, безусловно, будет возвращен России, либо дать указание о создании необходимых условий для размещения беженцев Абхазии в районе города Сочи и Краснодарского края", – пишет Ардзинба в своем обращении Борису Ельцину.

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