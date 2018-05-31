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Владислав Ардзинба

31 мая 1993 года: обращение Ардзинба к президенту России

© Фото: ardzinba
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (291)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

31 мая 1993 года председатель Верховного Cовета Абхазии Владислав Ардзинба направил письмо президенту России Борису Ельцину.

"В результате войны, развязанной против Республики Абхазия, с оккупированной территории республики происходит массовый отток населения. Выезд людей всех национальностей с этой территории обусловлен не только продолжающимися военными действиями, неуверенностью в завтрашнем дне, но и, в особенности, массовым террором, грабежами, нарушениями элементарных прав человека", – говорится в обращении.

Большая часть беженцев, по словам Ардзинба, сосредоточена на территории, контролируемой абхазской стороной.

"Их число постоянно увеличивается за счет возвращения к нам лиц, ранее нашедших убежище на территории России. Ожидается прибытие еще нескольких тысяч беженцев из Ткварчели, Сухума, после проведения гуманитарной акции ГКЧС. Тем самым в основном завершится процесс "этнической чистки" оккупированных территорий от негрузинского населения",  – говорит председатель Верховного Совета.

Ардзинба отметил, что возможности Абхазии по содержанию беженцев уже исчерпаны.

"Мы не в состоянии выплачивать ни пенсии, ни пособия беженцам, так как за 10 месяцев войны не получили ни одного рубля наличных средств от Центрального банка России, а Центральный банк Абхазии не имеет возможности осуществлять перечисления российским предприятиям, в том числе за продовольствие, ввиду отсутствия договора между ЦБР и ЦБ Республики Абхазия. Убедительно прошу Вас срочно решить вопрос о выделении льготного кредита ЦБ Абхазии, который, безусловно, будет возвращен России, либо дать указание о создании необходимых условий для размещения беженцев Абхазии в районе города Сочи и Краснодарского края", – пишет Ардзинба в своем обращении Борису Ельцину.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (291)



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