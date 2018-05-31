Партия опрыскивателей против мраморных клопов поступила из России

Заместитель министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров в интервью Sputnik рассказал о том, как идет борьба с мраморным клопом в республике.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Опрыскиватели для борьбы с мраморными клопами будут розданы во всех районах республики, сказал в интервью Sputnik замминистра сельского хозяйства республики Владимир Дауров.

По его словам, 130 ранцевых опрыскивателей уже поступили из Российской Федерации, и распределение оборудования будет проводиться с 31 мая.

"Все оборудование для борьбы с мраморным клопом выдается бесплатно жителям Абхазии. Мы уже давно раздали инструкции в виде листовок, наклеек по использованию химикатов и оборудования, а также о том, куда обращаться для получения химикатов", — добавил он.

Владимир Дауров подчеркнул, что борьба с вредителем в Абхазии проходит успешно.

"Мы с прошлого года значительно сокращаем количество мраморного клопа, это самое главное. Ежедневно находимся на связи со всеми районами, узнаем, как проходит обработка, в каких объемах, какие площади, сколько химикатов, обо всем этом есть отчеты", — заметил замминистра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пора бить клопов: в Абхазии обрабатывают сельхозугодья

В 2017 году по Абхазии было роздано 185 ранцевых опрыскивателей для уничтожения вредителя в восточной части республики. Владимир Дауров отметил, что Минсельхоз планирует завести в республику еще большее количество оборудования для борьбы с мраморным клопом.

"Где больше очагов распространения мраморного клопа, соответственно туда будет выделено большее количество опрыскивателей. Мы должны получить еще опрыскиватели, которые также будут распределены по всем районам Абхазии", — сообщил замминистра.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Так, по данным Общественной палаты, в 2017 году более 70 процентов ореха и до 50 процентов мандаринов было уничтожено мраморным клопом. Также из-за насекомого цена на фундук упал практически в два раза.

В апреле 2018 года из-за вредителя Россельхознадзор на неделю ограничил поставку фруктов и овощей из Абхазии.

Весной 2018 года Россия подключилась к решению проблемы с мраморным клопом в Абхазии. В качестве гуманитарной миссии Россия поставляет в Абхазию феромоновые ловушки, ручные ранцы-опрыскиватели и химические препараты для борьбы с вредителем.