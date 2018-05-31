Череда назначений: Кабмин Абхазии огласил имена новых чиновников госведомств

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Члены Кабинета Министров Абхазии назначили руководителей и заместителей ведомств республики на заседании в четверг 31 мая.

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Кабинет Министров проголосовал за назначение Алхаса Конджария первым заместителем министра здравоохранения Абхазии. С 2014 года по настоящее время Алхас Конджария работал хирургом Республиканской больницы в Сухуме.

Министры также проголосовали за назначение Алисы Ардзинба на должность статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения Абхазии. Она занимала пост замминистра здравоохранения Абхазии с 15 ноября 2017 года.

Председателем Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов переназначен Бадри Агрба, который руководит ведомством с 2015 года.

Батал Кобахия сохранил пост заместителя министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. Эту должность он занимает с 2015 года. Другой замминистра культуры Беслан Гурджуа будет продолжать исполнять свои обязанности, возложенные на него с 2017 года.

Первым заместителем министра образования и науки Абхазии остался Дмитрий Гварамия, который находится в этой должности с 2014 года.

Должность заместителя министра образования и науки осталась за Медеей Ченгелия.

Кабинет Министров сохранил за Геннадием Ардзинба должность заместителем министра по налогам и сборам Абхазии. Этот пост он занимает с 2002 года. Другой заместитель министра по налогам и сборам Александр Гулиа оставлен на позиции, на которую был назначен в 2002 году.

Эркана Кутарба назначили первым заместителем министра по репатриации Республики Абхазия. Заместителем министра по репатриации стала Гугуца Джикирба, занимавшая пост заместителя председателя Государственного комитета Абхазии по репатриации с мая 2016 года.

Энвер Чамагуа занял пост исполнительного директора Фонда репатриации Абхазии. С 2016 года Энвер Чамагуа работал в Министерстве образования и науки Абхазии.

Владимир Дауров переназначен заместителем министра сельского хозяйства Абхазии. Другим замминистра Минсельхоза стала Артуш Сарибекян.

Пенсионный фонд Абхазии возглавил Денис Гулария. Эту должность он занимает с ноября 2017 года. Первым заместителем министра финансов Абхазии стала Ирма Амичба. Этот пост она занимает с 2011 года.

Саид Губаз назначен замминистра финансов Абхазии. Он работает в Минфине с 2013 года и принимал участие в создании казначейской системы республики

Заур Гулиа, работающий с 2017 года заместителем министра экономики Абхазии, будет и далее занимать эту должность, а Батал Тарба вновь займет пост заместителя министра экономики.

Динара Папба стала заместителем министра юстиции.

Зураб Барциц возглавил Службу судебных исполнителей Министерства юстиции Абхазии. С 2014 года он был замначальника Управления по надзору и исполнению законодательства Генпрокуратуры республики. В 2017 году Кабинет Министров Абхазии назначил Зураба Барциц руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции республики, главным судебным исполнителем в ранге заместителя министра юстиции.

Михаил Цкуа будет заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике. Эту должность он занимал с марта 2018 года.

Астамыр Ахба сохранил за собой место заместителя министра по курортам и туризму Абхазии.

Ушанги Квициния назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета Абхазии, а его первым заместителем остался Мсоуст Шамба.