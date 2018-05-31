Абхазия и Науру заключат Соглашение о безвизовых поездках

СУХУМ, 31 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии одобрил проект Соглашения между правительством Абхазии и правительством Науру об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран.

"Вашему вниманию представляется проект Соглашения между правительством Абхазии и правительством Науру об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух государств. Как известно, в ходе официальной поездки в Науру была достигнута договоренность о подписании данного Соглашения, что дает возможность гражданам двух стран без оформления виз совершать поездки в эти республики", — сказал глава МИД Абхазии Даур Кове.

15 и 16 декабря 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений.

Также, Кабмин одобрил подписание протокола о консультациях между МИД Абхазии и МИД Венесуэлы и заключении Меморандума о взаимопонимании между Абхазией и Венесуэлой по вопросам сотрудничества и взаимодействия в международных отношениях.

10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии.