Плати половину: Кабмин Абхазии утвердил условие скидки на штраф для водителя

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Члены Кабинета Министров проголосовали за внесение изменения в постановление Кабинета Министров от 28 декабря 2017 года "О порядке сокращения размеров подлежащих оплате административных штрафов в случае их оперативной оплаты" на заседании в четверг 31 мая.

"При уплате административного штрафа за совершенное административное правонарушение, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях, не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа, он сокращается и подлежит оплате в размере 50% от суммы наложенного административного штрафа", — сказал министр внутренних дел Гарри Аршба.

Положение распространяется на все штрафы, за исключением правонарушений, связанных с управлением транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Кроме того, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения не предполагает возможности "скидки". Также "половинчатые" штрафы не будут действовать для водителей, которые причинили значительный материальный ущерб другим участникам движения, а также для лиц, не имеющих права управления транспортным средством.