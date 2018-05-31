Санатории подождут: почему Кабмин отложил передачу Минообороны двух здравниц в Сухуме

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии перенес передачу имущественных комплексов санаториев "Сухум" и "Сухумский" Министерству обороны Абхазии на заседании в четверг 31 мая.

"Вопрос нами был снят по согласованию с президентом. Мы ждали письма из Министерства обороны, оно пришло только сегодня, поэтому у нас получилась маленькая коллизия, на следующем заседании, я думаю, будем решать", — сказал премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.

Санаторий "Сухум", известный в Абхазии как санаторий Московского военного округа – МВО, занимает площадь в 20 гектаров, находится на берегу Сухумской бухты Черного моря и был рассчитан на 1800 отдыхающих. Существует он более 60 лет. Санаторий ПВО расположен в центре Сухума на берегу моря. Санаторий ПВО — это 14-этажный высотный корпус и несколько 2-этажных и 3-этажных корпусов.