Инвесторы и безопасность: о чем будет экономический форум в Сухуме

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. На экономическом форуме "Стратегия 2025" будет презентована программа "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года". Цель программы – выстроить эффективную экономику в республике, рассказал на пресс-конференции в Sputnik один из авторов форума Беслан Агрба.

"Программа говорит не только о том, какой должна быть экономика Абхазии, но и как добиться результатов. То есть что делать и как делать. Были выработаны варианты за счет чего, за счет каких драйверов можно добиться улучшения таких показателей. Подход такой", – сказал он.

Агрба отметил, что представители Московской абхазской диаспоры и Министерства экономики долго и серьезно работали над проектом "Стратегия 2025".

Член Совета по экономическому развитию Абхазии Гарри Делба отметил, что первый этап развития программы "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года" уже завершен. Эксперты предложили 25 шагов для улучшения экономики республики.

"Я уже несколько раз слышал о том, что программа незаконченная. Просто в каждой программе есть свои этапы. Первый этап нашей программы завершен. Предложено 25 шагов развития экономики страны. Дальше, если правительство примет эти 25 шагов, наступит следующий этап программы. Поэтому говорить, что программа не закончена, некорректно. Просто завершен определенный этап. А следующий этап – написание дорожных карт – где будут расписывать каждый шаг. И это прежде всего должно происходить внутри правительства", – добавил Делба.

По мнению Делба, экономика Абхазии может эффективно развиваться, когда будет создан благоприятный климат для инвесторов.

"Есть два непреложных условия, которые должны случиться для того, чтобы экономические рычаги заработали. Это касается государственного устройства, государственного управления и работы правоохранительных органов. Потому что инвестиционная среда, в которой экономика начинает развиваться, предполагает физическую безопасность, эффективную работу правоохранительных органов, в частности судов. Инвесторы хотят прийти в Абхазию для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому они ждут хорошего администрирования, физической безопасности, работы судов, нормальную инфраструктуру. Если все это в комплексе не обеспечить, механизм не заведется", – сказал он.

Абхазских журналистов волновал вопрос, чем отличается "Стратегия 2025" от всех других программ экономического развития.

"Наша программа имеет более прикладной характер. В ней говорится о том, каким образом сделать так, чтобы заработало, как привлечь инвестора. Но хочу сказать, что стратегия не может быть сфокусирована на всем. Важно сфокусироваться на главных вещах, которые необходимы в текущий момент", – ответил Беслан Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба: экономическая политика должна быть последовательна

Следующий этап развития программы "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года" – это ее внедрение.

"Без утверждения программы правительством мы не можем двигаться дальше. В разработке этой программы активное участие принимало Министерство экономики Абхазии. Затем программа была передана правительству, в Администрацию президента, потом ее передали в Парламент. Но дальнейшего одобрения программа не получила. Теперь мы проводим большой форум, на котором хотим презентовать программу широкому кругу, чтобы привлечь внимание руководства, привлечь экономистов, представителей общественности. Чтобы сказать, что у нас такая программа есть, и если она нравится всем, то давайте двигаться вперед. Я очень надеюсь, что люди придут и активно будут критиковать", – добавил Агрба.

В Сухуме 2 июня в Абхазском государственном университете пройдет Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025" на тему "Как обеспечить рост экономики Абхазии?", который положит начало проведению серии тематических форумов. В качестве центрального доклада на форуме будет представлена "Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года". Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета.