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Ираклий Тужба

Тужба о признании Абхазии Сирией: Западу и Грузии придется смириться

В Абхазии
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Темы:
Признание Сирией Абхазии (23)
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Ряд западных стран выступили с критикой в адрес руководства Сирийской Арабской Республики, в связи с их решением о взаимном признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии вскоре после подписания официальных документов об этом 29 мая 2018 года.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Процесс признания независимости Республики Абхазия носит необратимый характер, и это обстоятельство со временем придется принять в качестве объективной реальности не только странам Запада, но и их союзникам в Грузии, заявил помощник министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба

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Он добавил, что МИД республики с большим интересом и вниманием продолжает наблюдать за крайне нервной, граничащей с истерией, реакцией Госдепартамента США и других стран "коллективного Запада".

"В принципе, такая реакция не является для нас неожиданной. Скорее, наоборот, подобное поведение США и их сателлитов крайне предсказуемо и вписывается в проводимую этими странами политику на Южном Кавказе, направленную на полное игнорирование исторических, политических и правовых факторов, лежащих в основе грузино-абхазского конфликта", — считает Тужба.

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Оголтелое стремление представителей Запада решать все вопросы исключительно в контексте интересов Грузии и ее руководства, при этом полностью пренебрегая объективными реалиями, уверен Ираклий Тужба, привело к тому, что многие процессы в нашем регионе оказались заблокированы на долгие годы.

"Однако, как показывает практика, США и их союзники по западной коалиции не являются выразителями мнения всего человечества. В мире существует широкая палитра независимых государств, реализующих суверенную внешнюю политику, которые готовы выстраивать полноценные и равноправные отношения с нашей республикой", — отметил помощник министра иностранных дел Абхазии.

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.

Темы:
Признание Сирией Абхазии (23)



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