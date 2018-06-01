Пополнение "боевой семьи": юнармейцы приняли присягу в Абхазии

Бадри Есиава, Sputnik
В первый день лета на Седьмой российской военной базе в Абхазии ряды сочинских юнармейцев пополнились на 44 "бойцов" из республики в возрасте от семи и до 18 лет.
Военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Оно объединяет свыше пяти тысяч различных военно-патриотических и молодежных организаций России, в том числе и спортивные клубы.
На плацу базы выстроились сотни офицеров и солдат, которые приветствовали новое поколение будущих защитников.
"Таких у нас еще не было", — сказала председатель фонда "Хочу верить" Юлия Павлюченкова, умиляясь детворой.
Юнармейцы старались сохранить серьезность и выдержку. Даже долгие поздравительные речи и жаркое солнце, которое неожиданно вышло из-за облаков, не смогли нарушить их дисциплину.
Поздравить ребят прибыли советник-посланник Российской Федерации в Абхазии Юрий Ясносокирский, советник посла Южной Осетии в Абхазии Алан Дзагоев, и.о. руководителя Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов, командиры военной базы и руководители движения "Юнармия".
Командующий общевойсковой армией генерал-лейтенант Сергей Севрюков пожелал юнармейцам учиться так, чтобы противник даже не задумывался об агрессивных действиях.
Юрий Ясносокирский, поздравляя юнармейцев от имени посла России в Абхазии Алексея Двинянина, подчеркнул, что им предстоит сохранить военные традиции, которым следовали их предки во времена Советского Союза и после становления Российской Федерации.
"Сегодняшний день знаменателен вдвойне. В свою боевую семью вы принимаете подрастающее поколение, которые сегодня оденут красные береты. Как известно, берет – это сакрально для воина, и поэтому, дорогие дети, одевая эти береты на голову, вы должны помнить о подвигах своих дедов и отцов", — напутствовал Ясносокирский.
Начальник сочинского штаба "Юнармии", полковник запаса Игорь Палевский рассказал, что в сочинское отделение на сегодняшний день входит около тысячи детей, и в ближайшие годы планируется увеличить до ста количество юнармейцев из Абхазии.
Высокое звание командира отряда юнармейцев досталось двенадцатилетнему Андрею Понамареву, который считает, что настоящий молодой военный должен быть готов к подвигам и никогда не нарушать данное слово.
В день начала летнего обучения в Седьмой российской военной базе по приказу министра обороны России Сергея Шойгу медалями за отличие в военной службе наградили пятерых офицеров.
Летний лагерь
Военно-патриотические сборы "Азбука безопасности и выживания" проводятся в Абхазии с 2014 года. Как эти сборы пройдут летом 2018 года на территории Седьмой российской военной базы, обсудили организаторы, руководство базы, представители Минобороны республики, Россотрудничества, посольства России и Южной Осетии в Абхазии.
Планируется, что в 2018 году в этой программе примут участие 200 детей из Абхазии, шестидесяти регионов Российской Федерации, Южной Осетии и, возможно, Армении.
"В этом году мы начинаем сборы впервые совместно со всероссийским общественным объединением "Юнармия". Как вы помните, в прошлом году на Седьмой российской военной базе были приняты первые юнармейцы и, если дети Абхазии и ЮО являются гражданами России, то они могут вступать в это молодежное движение", — отметила координатор проекта Павлюченкова.
Она также подчеркнула, что те дети, которые входят в "Юнармию", согласно приказу министра обороны России, обладают бонусами и льготами при поступлении в российские средние и высшие военные учебные заведения.
Летний лагерь пройдет с 15 по 25 августа. Заявки будут принимать с 1 июля 2018 года, но попасть, скорее всего, удастся не всем, так как претенденты должны будут пройти собеседование и отбор у военных специалистов, где учитываются спортивное и морально-психологическое состояние ребенка.
Дети будут находиться в военных казармах, но с повышенной комфортностью. Питание четырехразовое, предусмотрено постоянное сопровождение инструкторами, как во время занятий, так и в ходе спортивных, развлекательных, культурных и экскурсионных мероприятий.