Пополнение "боевой семьи": юнармейцы приняли присягу в Абхазии

В Международный день защиты детей на российской военный базе в Гудауте в ряды юнармейцев приняли 44 мальчика и девочек. Как проходила церемония посвящения и что обсуждали на заседании оргкомитета по проведению летнего лагеря для детей из Абхазии, России, Южной Осетии и Армении, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

В первый день лета на Седьмой российской военной базе в Абхазии ряды сочинских юнармейцев пополнились на 44 "бойцов" из республики в возрасте от семи и до 18 лет.

Военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Оно объединяет свыше пяти тысяч различных военно-патриотических и молодежных организаций России, в том числе и спортивные клубы.

На плацу базы выстроились сотни офицеров и солдат, которые приветствовали новое поколение будущих защитников.

"Таких у нас еще не было", — сказала председатель фонда "Хочу верить" Юлия Павлюченкова, умиляясь детворой.

© Sputnik Бадри Есиава Юнармейцы приняли присягу в Абхазии

Юнармейцы старались сохранить серьезность и выдержку. Даже долгие поздравительные речи и жаркое солнце, которое неожиданно вышло из-за облаков, не смогли нарушить их дисциплину.

Поздравить ребят прибыли советник-посланник Российской Федерации в Абхазии Юрий Ясносокирский, советник посла Южной Осетии в Абхазии Алан Дзагоев, и.о. руководителя Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов, командиры военной базы и руководители движения "Юнармия".

© Sputnik Бадри Есиава Юнармейцы приняли присягу в Абхазии

Командующий общевойсковой армией генерал-лейтенант Сергей Севрюков пожелал юнармейцам учиться так, чтобы противник даже не задумывался об агрессивных действиях.

Юрий Ясносокирский, поздравляя юнармейцев от имени посла России в Абхазии Алексея Двинянина, подчеркнул, что им предстоит сохранить военные традиции, которым следовали их предки во времена Советского Союза и после становления Российской Федерации.

"Сегодняшний день знаменателен вдвойне. В свою боевую семью вы принимаете подрастающее поколение, которые сегодня оденут красные береты. Как известно, берет – это сакрально для воина, и поэтому, дорогие дети, одевая эти береты на голову, вы должны помнить о подвигах своих дедов и отцов", — напутствовал Ясносокирский.

© Sputnik Бадри Есиава Юнармейцы приняли присягу в Абхазии

Начальник сочинского штаба "Юнармии", полковник запаса Игорь Палевский рассказал, что в сочинское отделение на сегодняшний день входит около тысячи детей, и в ближайшие годы планируется увеличить до ста количество юнармейцев из Абхазии.

Высокое звание командира отряда юнармейцев досталось двенадцатилетнему Андрею Понамареву, который считает, что настоящий молодой военный должен быть готов к подвигам и никогда не нарушать данное слово.

В день начала летнего обучения в Седьмой российской военной базе по приказу министра обороны России Сергея Шойгу медалями за отличие в военной службе наградили пятерых офицеров.

Летний лагерь

Военно-патриотические сборы "Азбука безопасности и выживания" проводятся в Абхазии с 2014 года. Как эти сборы пройдут летом 2018 года на территории Седьмой российской военной базы, обсудили организаторы, руководство базы, представители Минобороны республики, Россотрудничества, посольства России и Южной Осетии в Абхазии.

Планируется, что в 2018 году в этой программе примут участие 200 детей из Абхазии, шестидесяти регионов Российской Федерации, Южной Осетии и, возможно, Армении.

© Sputnik Бадри Есиава Юнармейцы приняли присягу в Абхазии

"В этом году мы начинаем сборы впервые совместно со всероссийским общественным объединением "Юнармия". Как вы помните, в прошлом году на Седьмой российской военной базе были приняты первые юнармейцы и, если дети Абхазии и ЮО являются гражданами России, то они могут вступать в это молодежное движение", — отметила координатор проекта Павлюченкова.

Она также подчеркнула, что те дети, которые входят в "Юнармию", согласно приказу министра обороны России, обладают бонусами и льготами при поступлении в российские средние и высшие военные учебные заведения.

Летний лагерь пройдет с 15 по 25 августа. Заявки будут принимать с 1 июля 2018 года, но попасть, скорее всего, удастся не всем, так как претенденты должны будут пройти собеседование и отбор у военных специалистов, где учитываются спортивное и морально-психологическое состояние ребенка.

Дети будут находиться в военных казармах, но с повышенной комфортностью. Питание четырехразовое, предусмотрено постоянное сопровождение инструкторами, как во время занятий, так и в ходе спортивных, развлекательных, культурных и экскурсионных мероприятий.