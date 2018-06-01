Совершено нападение на приют для бездомных животных "Багира": убиты два щенка

Убийство щенков приюта для бездомных животных произошло 31 мая, когда работники приюта уехали за кормом в Гагру.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кто-то застрелил двух щенков в приюте для бездомных животных "Багира" в поселке Сальма, когда их сотрудники отлучились в Гагру за кормом для питомцев, сообщила корреспонденту Sputnik хозяйка приюта Саида Отырба.

"Мы ночевали в приюте, когда закончился корм, уехали за ним в Гагру. Через два часа, когда мы вернулись с кормом, на пороге нашего сторожевого домика лежали два подстреленных щенка", — сказала она.

Один щенок был уже мертв, другой скончался от полученной раны спустя некоторое время.

© Фото : Питомцы приюта "Багира"

"Причем, в вольерах у нас были большие собаки, но, видимо, убили специально маленьких, чтобы нам было очень больно. У нас в приюте 80 собак, я не знаю, кто и зачем это сделал, может быть, участок кому-то нужен и хотят нас убрать оттуда, может быть, еще что-то", — предположила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рады каждой собаке: как живет "Багира"

По словам Саиды Отырба, поблизости от приюта для бездомных животных "Багира" никто не живет.

Убийство собак произошло 31 мая.

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"Я не обращалась в правоохранительные органы, потому что не вижу смысла. Недалеко от места, где лежали щенки, нашла гильзу от патрона, стреляли из охотничьего ружья", — заметила Отырба.

Хозяйка приюта сообщила, что намерена установить на территории камеры видеонаблюдения, для того чтобы подобные случаи не повторялись.