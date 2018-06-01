Песни, танцы и вино: как "Шаратын" ночь со Сталиным провел

Фильм-разоблачение "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" по произведению Фазиля Искандера "Сандро из Чегема" вышел в свет 1 июня 1989 года.

Съемки киноленты начались в Абхазии, но главную сцену – пиршество вождя народа и его свиты, где столы ломились от угощений, а танцы и песни абхазских артистов заставляли аплодировать стоя управленцев Советского Союза, сняли в одном из залов Мосфильма.

Бадри Есиава, Sputnik

Народный артист Абхазии Вахтанг Возба, который в составе легендарного ансамбля "Шаратын" сыграл роль Махаза, рассказал корреспонденту Sputnik о том, что осталось за кадром, почему ему пришлось выпить подряд два рога вина прямо во время съемок и кто на самом деле в танце "подкатил" к ногам Сталина.

"Естественный" отбор и первые съемки

Поиски танцевального коллектива для съемок главного эпизода фильма "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" проходили по всей Абхазии. Отбор был тщательным, так как артистам предстояло скрасить застолье, пусть и ненастоящего, но самого Иосифа Сталина. Все должно было быть естественно, но при этом виртуозно.

Вахтанг Возба хорошо помнит тот день, когда на репетицию ансамбля "Шаратын" в Сухуме вместе с его основателем Эдуардом Бебия, который в позже стал главным балетмейстером киноленты, пришли главный режиссер фильма Юрий Кара и его съемочная группа. Ходили три дня. Тщательно изучали программу, внимательно наблюдали за тем, как танцоры двигаются, какие они умеют исполнять хореографические трюки.

"Шаратын" подошел по всем параметрам. Особенность этого ансамбля была в его универсальности, так как артисты владели практически всеми кавказскими танцами, и дальнейшие поиски уже просто не были нужны. Юрий Кара сделал свой выбор и не прогадал.

Особых требований к актерскому мастерству не было, но те, кто смотрел этот фильм, наверняка обратили внимание не только на отточенную хореографию шаратыновцев, но и на то, как каждый из них сыграл свои небольшие роли.

Лично я в этом окончательно убедился, когда в очередной раз пересматривал нашумевший в ту пору фильм, готовясь к встрече с Народным артистом Абхазии Вахтангом Возба.

© Sputnik . Вахтанг Возба

Возба поделился воспоминаниями о том, как проходили съемки в Абхазии. Первый эпизод с участием танцоров ансамбля "Шаратын", который в фильме был представлен в качестве ансамбля песни и пляски Абхазии Платона Панцулая, был снят на площади у Государственного драматического театра республики, где в течение одного дня установили памятник Сталину, что сильно удивило жителей столицы.

"Момент, когда мы шли к залу, где отдыхал Сталин и другие руководители СССР, в фильме занял всего несколько секунд, но на самом деле, снимали его в трех разных местах. Один момент на даче Сталина выше Рицы, затем в холле Драмтеатра, а само застолье происходило на Мосфильме. Помимо этого, были съемки у одного из гагрских санаториев, на Бзыбском мосту и даже в Ялте", — рассказал Вахтанг Возба.

Не просто игра

Для съемок главной сцены киноленты артистам "Шаратына" пришлось на целый месяц переехать в Москву, но это время им запомнилось на всю жизнь. Праздничный стол, на который невозможно смотреть не сглотнув слюны, ежедневно обновлялся свежими блюдами. Все, что там лежало, кроме фруктов, подчеркнул Возба, было настоящим.

За два дня до выезда в Москву, Вахтангу Возба позвонил главный режиссер Юрий Кара и попросил привезти несколько бутылок абхазского вина и рог для съемок, вместимость которого будет не меньше одного литра. Тогда Возба еще не знал, какое испытание ему придется пройти.

После того как пиршество закончилось, по сценарию Сталин подходит к Махазу и дает ему полный рог вина, который ему надо было не просто выпить, а сделать это настолько артистично, что зритель понял бы, какие он в тот момент испытывал чувства. С первого раза вжиться в роль не удалось.

"Режиссер меня настраивал на эту сцену. Он сказал: вот представь, что тебе наливает рог сам Сталин, и ты должен его выпить с твердым настроем, напором, а после показать зрителям, что ты счастлив и воодушевлен тем, что вождь народа предложил рог именно тебе. А я думаю, какие могут быть проблемы? Не пролив ни капли, без передышки почти опустошил литровый винный рог, и режиссер командует остановить съемку", — рассказал Возба.

Юрий Кара был недоволен, и через минут десять Вахтангу Возба наполнили еще один рог. Он пытался отказаться, но не получилось. Дубль второй.

© Фото : с сайта Культурные сезоны Россия-Абхазия Арсалия: "Шаратын" сохранил культурное наследие в танце

"А мои друзья, которые стояли позади меня, подначивали. Не опозорь нас, ведь перед тобой сам Сталин, шептали они за моей спиной. Я собрался и начал осушать тот винный рог с таким рвением, что капли напитка потекли по подбородку. В этот момент я краем глаза увидел одобрительный жест режиссера и его довольное лицо. "Стоп! Снято!" — прокричал он", — поделился курьезным моментом Возба.

Следующий рог Сталин преподнес Сандро, которого играл Александр Феклистов. Здесь было попроще, так как именитому советскому актеру налили вместо вина сок, хотя Феклистов рассчитывал на более крепкий напиток, раскрыл небольшую киношную хитрость Возба.

Старание и умение Вахтанга Возба были вознаграждены привилегией в виде лежанки, с которой он уже вальяжно наблюдал за съемочным процессом и талантливой игрой звездного актерского состава.

Александр Феклистов – Сандро, Алексей Петренко в роли Сталина, Сергей Никоненко в роли Ворошилова, Алексей Сафонов в роли Нестора Лакоба, Валентин Гафт в роли Лаврентия Берия, Тамара Яндиева, которая сыграла Сарию Лакоба – все они ему запомнились не только гениальными актерами, но и добрыми, простыми людьми, с которыми коллектив ансамбля "Шаратын" сдружился. Об этом танцоры с гордостью рассказывали в Абхазии, признался Возба.

© Фото : Киностудия им. М. Горького Стоп-кадр из фильма "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным"

По воспоминаниям шаратыновца, игра этих артистов была настолько правдоподобной и искренней, что иногда ему казалось, что перед ним и вправду ожили исторические личности, и это заставляло погрузиться в атмосферу того периода.

В фильме есть сцена, когда по просьбе Иосифа Сталина Нестор Лакоба демонстрирует свой талант стрелка и, поделился Возба, в этот момент он испытал особую гордость за это легендарного человека и весь абхазский народ.

Народный артист республики уверен, что лучшего актерского состава подобрать было невозможно.

"Каждый из них сыграл так ярко, что зритель мог прочувствовать, что происходит в душе и мыслях героев картины. Зависть, лицемерие, жестокость, радость, переживание и манеры поведения – все это они передали гениально. Вспомните момент, как по доброму Сария отнеслась к парню, который едва не стал мишенью во время тех выстрелов, а Берия настолько завидовал Лакоба, что это было видно даже в фильме", — рассказал Возба.

© Фото : Киностудия им. М. Горького Стоп-кадр из фильма "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным"

А фраза Сталина о том, что абхазская аджика имеет большое будущее, добавил Возба, была пророческой.

"Ащкиараз" перед Сталиным

Без зажигательных кавказских танцев, вероятно, фильм "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" был бы не столь зрелищным и интересным, но ансамбль "Шаратын" сделал все для того, чтобы этого не случилось.

Знаменитый "ащкиараз" (скольжение — ред.), который в фильме исполнил Феклистов в роли Сандро, когда он на коленях подъехал к Сталину и остановился в нескольких метрах от его ног, репетировали не один день.

"Мы научили его скользить в танце, но такое расстояние он естественно проехать не мог. Поэтому сначала "ащкиараз" сделал Лаврентий Цколия, а уже у ног Сталина остановился Феклистов. Кино ведь позволяет применять такие методы съемок", — поделился Возба и с сожалением отметил, что после съемок фильма они виделись с Феклистовым и режиссером Карой всего один раз.

Два сольных танца исполнил Вахтанг Возба в роли Махаза в этом фильме. Один из них – абхазский танец он станцевал с Сарией.

"Этот танец мы прогоняли с Тамарой Яндиевой дня три. Потом у меня был танец на пальцах, что, конечно же, было несложно, так как он входил в концертную программу нашего ансамбля", — отметил Возба.

Режиссер киноленты Юрий Кара ждал от коллектива "Шаратын" не только танцы, но и песни. Несмотря на то, что это не было их профилем, артисты запели и точно так, как было нужно главному режиссеру. Возба раскрыл еще один секрет корреспонденту Sputnik, о котором известно узкому кругу людей.

"Помните момент, когда за столом начинают запевать песню "Смыр Гудиса"? В кадре Вячеслав Капба, но пою ее я", — поделился Махаз.

Месяц пролетел, как один миг. Ансамбль из Абхазии вернулся домой, но уже совершенно другим. Работа с мэтрами советского кино заставила их взглянуть на жизнь и самих себя по-новому. Они словно чувствовали ответственность перед теми людьми, вместе с которыми создали один из самых лучших советских фильмов и пытались соответствовать этому уровню, признался Народный артист Абхазии.

Фильм "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" был снят в 1989 году, но на экраны советского кино он еще долго не выходил. Анатолию Возба и его коллегам удалось посмотреть ленту лишь в 1992 году, когда один из их знакомых прислал видеокассету из Финляндии.