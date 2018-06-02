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Первый экономический форум Стратегия Абхазии 2025 открылся в Сухуме

Первый экономический форум "Стратегия Абхазии 2025" открылся в Сухуме

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Форум "Стратегия Абхазии 2025" (8)
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В качестве центрального доклада на форуме будет представлена Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года".

СУХУМ, 2 июн — Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025" открылся в Абхазском государственном университете в субботу 2 июня.

Участников экономического форума приветствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия для развития экономики республики и отметил, что Абхазии нужно опираться на те преимущества, которые есть у страны.

"Нашей главной целью должно быть поэтапное повышение уровня жизни наших граждан, основанное на законности, правопорядке, социальной защищенности, экономическом достатке, уверенности в завтрашнем дне и построении такого государства, в котором создана комфортная среда для проживания", — сказал президент.

Все перечисленное может быть достигнуто только за счет роста собственной экономики, считает глава государства.

"В поисках путей к решению этой непростой задачи мы сегодня здесь и собрались, и это главная тема нашей встречи", — отметил он.

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© Фото: insur-info
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Глава абхазской диаспоры Москвы и один из модераторов Беслан Агрба сказал, что цель форума — способствовать росту экономики республики.

"Мы решили провести серию форумов, это первый такой форум. Первый принцип — это не политический форум и в нашей команде никаких политических пристрастий нет", — подчеркнул он.

В разработке стратегии принимали участие политические и общественные деятели, специалисты по различным направлениям, сказал Агрба.

"Наша главная задача говорить о том, что надо сделать, а самое главное — как сделать для того чтобы те цели, которые мы ставим — самодостаточное, успешно развивающееся государство, были реализованы", — добавил он.

В качестве центрального доклада на форуме будет представлена Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года".

Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета. Цель программы – выстраивание эффективной экономики в республике.

Темы:
Форум "Стратегия Абхазии 2025" (8)



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