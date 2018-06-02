Первые шаги к успеху: что обсуждали на форуме "Стратегия Абхазии 2025"

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В рамках первого национального форума "Стратегия Абхазии 2025" прошло обсуждение Программы экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года".

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба сообщил, что программа была разработана с учетом сопоставления условий в республике с международной практикой и опытом.

"Мы проводили сопоставления как на предмет того, что надо заимствовать в качестве положительного опыта, так и на предмет того, какие есть ошибки, и то, чего делать не нужно. Это пять стран и семь регионов Российской Федерации. Мы взяли за основу эти регионы, потому что так или иначе в узкосекторальном плане или в целом они схожи с нами", — подчеркнул министр экономики республики.

Трудности, с которыми сталкивается Абхазия сейчас, были присущи и для тех стран и регионов России, опыт которых был учтен при создании программы, заметил он.

"Мы делали оценку и сопоставление по уровню и структуре ВВП этих регионов и стран с нашей экономикой, уровню и структуре занятости в экономике. В странах, которые добились большого успеха в развитии туристической отрасли и иных направлений, большие доходы извлекаются в основном из сферы услуг", — отметил он.

В частности, программа экономического развития Абхазии предполагает увеличение роста экономики за счет отраслевых секторов экономики, таких как туризм, овощеводство и плодоводство, рыбоводство, производство продуктов питания, виноделие и производство строительных материалов, а также в перспективе и сектор информационных технологий (ИТ).

Адгур Ардзинба подчеркнул, что курортная сфера и все, что с ней связано, может и должно стать драйвером развития экономики Абхазии.

"Уже много раз об этом говорилось, но что мы сделали в этой части. Мы провели структурированное совещание со всеми участниками рынка, выработали 32 инициативы, для того чтобы знать, что надо сделать, чтобы эта сфера развивалась", — сказал Ардзинба.

В результате было выбрано три основных и первоочередных направления развития туристической отрасли, заметил министр.

"По сути, отдельная отраслевая программа развития туризма готова, осталось вот эти 32 инициативы прописать детально, по срокам и нормативным актам", — подчеркнул он.

Программа "Стратегия Абхазии 2025" – это попытка зафиксировать позицию государства, создать институты развития, жизненный цикл которых больше чем любая политическая сила, считает министр.

Член Совета по экономическому развитию Абхазии Гарри Делба отметил, что для того, чтобы реализовывать экономическую программу необходимы инструменты и механизмы.

"Первый шаг программы звучит так – "Сформировать специализированный институт развития по реализации программы экономического развития". Этот институт условно называется "корпорация развития", это подразделение правительства или администрации президента, которое занимается не повседневными задачами, которые выполняют министерства и ведомства, его работа заключается в том, чтобы стратегия проводилась в жизнь, это вопросы привлечения инвесторов. Это постоянная работа по привлечению инвесторов в Абхазию и сопровождению их в республике, а также администрированию и разрешению межминистерских проблем, которые возникают в работе с инвесторами", — рассказал Делба.

Программа помимо всего прочего предлагает разработать стратегию для стимулирования экспорта, организовать республиканский фонд лизинга, упростить регистрацию нового бизнеса и много другое.

Гарри Делба отметил важность развития различных видов туризма, которые не развиты в Абхазии, таких как агротуризм, горный турим, медицинский туризм и так далее.

Предоставление кредитов малому и среднему бизнесу – важный элемент развития экономики.

"Я не призываю раздавать кредиты малому и среднему бизнесу, для того чтобы они тратили деньги на покупку автомобилей. Я думаю, что у нас достаточно много квалифицированных кадров в банках и министерстве экономики, чтобы такие программы разрабатывать", — сказал он.

Развития экономики без кредитования не бывает, уверен Гарии Делба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Под знаком бесконечности: как развивается российско-абхазский бизнес

"Это очень важный момент, если наша банковская система выдаст 70-80% кредитов крупным успешным бизнесменам, то 20% нужно отдавать малому и среднему бизнесу", — подчеркнул Делба.

Участник экономического форума бизнесмен Владимир Назаров отметил, что в Абхазии есть консолидация вокруг стратегии развития экономики.

"Диаспора вместе с министерством экономики опросила огромное количество чиновников, бизнесменов и посмотрела на эту ситуацию комплексно, плохо, что еще не все охвачены — это депутаты и часть элиты. Когда все скажут, что стратегия это хорошо, то тогда вы можете быть спокойны, что ни выборы, никакие изменения не остановят вас от реализации стратегии", — сказал он.

Как рассказал глава абхазской диаспоры Москвы и один из модераторов форума Беслан Агрба, если руководство республики примет национальную стратегию развития экономики, то далее будут разрабатываться "дорожные карты" для дальнейшей реализации программы.

"Наша программа еще не закончена, эти шаги не прописаны подробно. Как только руководство, Парламент примут стратегию развития экономики, можно садиться и писать ее до "дорожных карт". При этом я согласен, что на реализацию проекта по многим вопросам можно не тратить время, а принимать какие-то действия уже сейчас", — подчеркнул Беслан Агрба.

Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета. Цель программы – выстраивание эффективной экономики в республике.