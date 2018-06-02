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Президент Strategy Partners Group Александр Идрисов

Идрисов: у Абхазии нет времени раскачиваться, действовать надо сейчас

© Sputnik . Валерий Мельников
В Абхазии
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Темы:
Форум "Стратегия Абхазии 2025" (13)
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О важности не откладывать реализацию программы экономического развития Абхазии рассказал президент российской компании Strategy partners group Александр Идрисов на первом национальном экономическом форуме "Стратегия Абхазии 2025", который проходит в Сухуме в субботу, 2 июня.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. У Абхазии есть огромный потенциал для роста, тем не менее, отрасли экономики в республике находятся на низком уровне, сказал в своем выступлении на первом национальном экономическом форуме "Стратегия Абхазии 2025" президент российской компании Strategy partners group Александр Идрисов в субботу, 2 июня.

Идрисов, чья компания занималась разработкой программы экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года", подчеркнул, что базовые проблемы и вопросы, с которыми сталкивается республика в экономической сфере, нужно решать ежедневно и в рабочем порядке.

"Когда ехал сюда, я собирался обсуждать результаты, полученные за два года реализации программы. Это не какие-то сверхъестественные меры, нельзя их так долго обсуждать", — сказал Идрисов.

Он отметил, что мир динамично развивается, и у Абхазии нет десятилетий на формирование экономической политики.

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"Один из самых важных пунктов – это скорость и готовность быстро действовать. Ошибаться, тут же исправлять ошибку, но двигаться дальше. Нет времени на раскачивание. Это принцип аджайл, сегодня правительства следуют этому принципу", — отметил Идрисов.

Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025" был посвящен теме обеспечения роста экономики Абхазии.

В качестве центрального доклада на форуме была представлена "Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года". Программа была разработана консультационной компании Strategy Partners Group по заказу Московской Абхазской диаспоры и при координации Министерства экономики Абхазии. Программа, которая направлена на выстраивание эффективной экономики в республике, была представлена в феврале прошлого года, однако до сих пор не начала претворяться в жизнь.

Первый национальный экономический форум, который был организован Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета, по заверению организаторов, положит начало проведению серии тематических форумов.

Темы:
Форум "Стратегия Абхазии 2025" (13)



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