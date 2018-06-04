Обратная сторона медалей: куда делось школьное "серебро" и "золото" в Абхазии

В 2018 году в Абхазии 1889 выпускников средних школ. Из них лишь двое претендуют на серебряную медаль, и около 60 должны завершить учебу с отличием. О том, почему медалистов становится меньше, выяснила корреспондент Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Всего несколько дней назад во всех школах Абхазии для почти двух тысяч человек прозвенел последний звонок. На этом школьные испытания для учеников не закончились. Впереди экзамены, но уже сейчас, по предварительным итогам учебного года, двое выпускников вышли на финишную прямую с "серебром". Неужели из 1889 учеников не оказалось больше двух претендентов на серебряную медаль, и куда делись амбиции на "золото"?

© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в Сухуме

По положению "О золотой и серебряной медалях", претендентами на них считаются ученики 10 класса, которые по итогам проверочных испытаний получили не более двух четверок.

"У медалиста – совершенно другой уровень, чем у других выпускников, – поясняет заместитель министра образования и науки республики Медея Ченгелия. – Чтобы стать медалистом, нужно пройти ряд испытаний на школьном, районном и республиканском уровнях. Проверочные работы претенденты на медаль проходят по алгебре, абхазскому и русскому языку, истории в виде тестирования и по выборочному предмету. У нас пока два претендента на серебряную медаль. Они еще не медалисты, потому что впереди их еще ждут испытания. Если они сдадут экзамены не более чем с двумя четверками, то они станут медалистами. А вот на золотую медаль претендентов в этом году нет".

В Минобразования считают, что количество медалистов – показатель качества образования в республике. Но у учеников другое мнение на этот счет.

А нужна ли медаль?

По словам замминистра образования, отличившиеся имеют льготы при поступлении в Абхазский государственный университет – сдают только один экзамен. Но большинству эти льготы попросту не нужны, потому что выбирают российские вузы.

Выпускница сухумской школы № 2 Лаура по итогам второго семестра 10 класса стала претендентом на серебряную медаль. Ученица прошла испытания на городском уровне, но затем она не захотела дальше продолжать "борьбу" за серебро из-за слишком большой нагрузки. Да и награда ей не особо нужна.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ченгелия о выпускных экзаменах: два серебра

Сейчас девушка готовится к вступительным экзаменам в российский мединститут. Приходится много времени тратить на профильные предметы – биологию и химию.

"Из-за этого, а также из-за страха провалить экзамен, я решила отказаться. Да и много потраченных нервов. Тем более медаль не дает никаких льгот при поступлении в университеты России", – добавила выпускница.

Лаура не единственная, кто отказался от претензии на медаль. В сухумской средней школе № 10 из троих кандидатов одна ученица не захотела проходить испытания, а в сухумской школе № 2 из пятерых кандидатов отказались двое.

"Всего было пятеро претендентов на серебряную медаль, но две ученицы отказались. Они поступают в российские университеты, и так как медаль не дает им никаких преимуществ, решили отказаться. Одна не справилась с проверочным заданием по алгебре и выбыла. И вот, остались двое кандидатов на серебряные медали", – объяснила директор средней школы № 2 имени Пушкина Ирина Повирскер.

В 11 классе нагрузка на учеников увеличивается в два раза. С одной стороны, нужно завершить учебу в школе, с другой – готовиться к вступительным экзаменам. Зачастую школьной базы не хватает для того, чтобы сдать экзамен по профильному предмету. И потому ученики ходят к репетиторам. По словам Повирскер, родители сами не хотят лишней нагрузки для детей.

© Фото : Сария Лакрба Золотая медаль

"Чтобы получить медаль, нужно постоянно писать проверочные работы. Все зависит от родителей. Некоторые с большим трудом соглашаются на то, чтобы дети прошли все эти испытания. Они переживают за большую нагрузку на детей, которые также готовятся к вступительным экзаменам", – добавила она.

Лана Микая из Сухумской школы № 2 – одна из двух претендентов на "серебро" в 2018 году. Она уже прошла все проверочные испытания, теперь осталось только сдать школьные экзамены. Выпускница не ставила себе целью окончить учебу на медаль. В какой-то момент она даже решила отказаться, но школьные учителя отговорили ее.

"Было нелегко, потому что у меня и так времени мало, еще эти проверочные, которые нужно отдельно проходить. Я абсолютно не стремилась получить медаль, – призналась Лана. – Все как-то само собой получилось. В одно время даже хотела отказаться, но потом меня учителя в школе переубедили. Честно говоря, эта медаль ничего не дает. При поступлении в АГУ есть льгота такая: если сдаешь профилирующий экзамен "на пять", то остальные экзамены не нужно сдавать. Но я поступаю в Россию, и там никто внимания не обращает на твою медаль. Единственное – приятно, что мои труды будут вознаграждены, но не более того. Дома не настаивали, чтобы я окончила школу "на медаль", сказали — самой решать, нужно или нет".

© Фото : Сария Лакрба Золотая медаль

Медаль без цены

Школьные медали имеют давнюю историю. Вручать награды отличившимся в учебе начали еще в 1828 году в царской России. Советский Союз перенял традицию. Тогда-то отличившихся в учебе абхазских школьников и стали ими награждать.

После развала СССР и Отечественной войны народа Абхазии в республике сохранили эту форму поощрения. Долгое послевоенное время школьная медаль была неосязаемой. Понятие медалист существовало, а саму награду не выдавали. Времена были тяжелые.

Алхас Манаргия – один из тех медалистов, который окончил школу на пятерки. Но медали он ни разу в глаза не видел.

"Окончил Ткуарчалскую школу № 4 в 1998 году на золотую медаль. Но тогда нам не выдали награду. Это было тяжелое послевоенное время. И меня абсолютно не расстроило, что не получил золотую медаль", – признался он.

Но награда ему все же помогла при поступлении. Не пришлось сдавать все экзамены, а только один.

Награды школьникам стали выдавать позже. Точно определить хронологию не удалось, в Министерстве образования Абхазии затруднились назвать конкретную дату. Но, по некоторым свидетельствам, восемь лет назад медали уже выдавались.

"Я окончила сухумскую школу № 10 восемь лет назад. Как и все медалисты, проходила испытания. Было очень сложно, да и не только мне. Потому что это было строгое испытание, при котором нужно было не упасть лицом в грязь и защитить свои оценки. Мы сдавали экзамены не в своей школе вместе с одноклассниками, а отдельно, вместе с другими медалистами. Были те, кто не смог подтвердить свою оценку. Ну, в целом, было сложно. После всех экзаменов мне и другим отличившимся торжественно вручили медали в Абхазской государственной филармонии", – рассказала бывшая выпускница с золотой медалью Сария.

Школьные медали в Абхазии не производят. Министерство образования республики заказывает в Москве партию сразу на несколько лет, а затем хранит в Нацбанке. Медали позолочены и посеребрены, круглые. Посередине изображен герб Абхазии. За последние семь лет медали получили 75 выпускников. Из них было 55 "золота" и 20 "серебра".