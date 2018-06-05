13:58 05 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
  • USD61.98
  • EUR72.51
Поиск
Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 3 сентября 1992

5 июня 1993 года: письмо Владислава Ардзинба Генсекретарю ОНН

© Sputnik . Юрий Абрамочкин
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (296)
48 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"Генеральному секретарю ОНН Господину М. Ван Вальту Ван Праагу.

Ваше превосходительство! Весьма благодарен Вам за Ваше письмо от 18 мая, в котором Вы предлагаете активизировать поиски путей мирного урегулирования в Абхазии. Моя позиция в этом вопросе совпадает с Вашей, в чем мы с Вами уже имели возможность убедиться в ходе наших встреч.

Хочу Вас проинформировать, что во время своего недавнего посещения города Гудаута, миссия ООН, возглавляемая, как Вы знаете, Э. Бруннером, предлагала посредничество этой организации для начала нашего диалога с Грузией. Мы же со своей стороны предложили и посредничество ОНН, которая как мы подчеркнули, хорошо информирована о ситуации в Абхазии и в силу этого пользуется нашим доверием. Господин Бруннер согласился на это, хотя и без особого энтузиазма, подчеркнув, что ОНН – это неправительственная организация.

Мы затронули также вопрос и о желательности предоставления лидерам Абхазии возможности выступить в ООН, СБСЕ, Совете Европы или в какой-либо другой организации. Это же предложение было отражено и в письме, направленном мою через господина Бруннера Б. Бутросу Гали. Насколько мне известно, эта идея была воспринята весьма положительно, так что, возможно, что такая возможность будет предоставлена в ближайшее время.

Еще раз благодарю Вас за внимание к проблемам народа Абхазии, за помощь в деле достижения свободы и мира в нашем доме.

Искренне Ваш, Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба.

Город Гудаута, 5 июня 1993 года."

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (296)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    В КГБ Южной Осетии рассказали об усилении контроля за состоянием государственной границы.

  • Последний звонок
    Большая перемена

    В 2018 году в Азербайджане школу окончат 83 тысячи человек, в то время как в первый класс будут зачислены свыше 165 тысяч первоклассников.

  • Церковь Святого Воскресения. Дакка, Бангладеш
    Торговый принц

    Sputnik о некогда процветавшей армянской общине Дакки и об армянском предпринимателе, которого торговля джутом сделала одним из богатейших людей XIX века.

  • Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ на стартовую площадку космодрома Байконур
    На старт!

    Казахстанская сторона приняла от России всю инфраструктуру для запусков ракет "Зенит" на космодроме "Байконур".

  • Указатель села Максат Кулундинского айыл окмоту Баткенской области. Архивное фото
    Пограничный инцидент

    Главы пограничных служб Кыргызстана и Таджикистана встретятся, чтобы обсудить конфликт между военнослужащими, который произошел накануне.

  • Картофель, архивное фото
    Неизвестный картофель

    День картошки в Беларуси отмечается 5 июня в рамках Белорусской агропромышленной недели. Sputnik собрал пять неизвестных фактов о картофеле.

  • Клубника
    Еще цветочки

    Установившаяся в конце мая — начале июня жаркая и сухая погода может негативно сказаться на урожае фруктов и ягод в Латвии.

  • Посол России в Литве А.И.Удальцов 4 июня почтил память 119 мирных жителей, заживо сожженных в 1944 г. немецко-фашистскими захватчиками в деревне Пирчюпяй
    В память о трагедии

    В Литве почтили память погибших мирных жителей, заживо сожженных в 1944 году в деревне Пирчюпяй фашистами.

  • НАЦ
    Пересдачи не будет

    Шестьдесят преподавателей и чиновников Экономической академии Молдовы стали фигурантами уголовного дела о махинациях с экзаменами, дипломами и курсовыми.

  • Иностранные рабочие возвращаются к работе после обеденного перерыва
    Встать, суд идет!

    В Кузбассе гражданин Таджикистана предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной миграции более 200 человек.

  • Туристы гуляют по Ташкенту
    Большая ответственность

    В Узбекистане утвердили размеры туристских сборов и ужесточили требования к туроператорам – подробности в материале Sputnik.

  • Якорь корабля
    На дне

    В ходе учений НАТО в эстонских водах обнаружили пять затонувших судов, самое большое из которых имеет металлический корпус и достигает в длину 85 метров.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    В КГБ Южной Осетии рассказали об усилении контроля за состоянием государственной границы.

  • Последний звонок
    Большая перемена

    В 2018 году в Азербайджане школу окончат 83 тысячи человек, в то время как в первый класс будут зачислены свыше 165 тысяч первоклассников.

  • Церковь Святого Воскресения. Дакка, Бангладеш
    Торговый принц

    Sputnik о некогда процветавшей армянской общине Дакки и об армянском предпринимателе, которого торговля джутом сделала одним из богатейших людей XIX века.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На вершине лавового озера вулкана Килауэа наблюдается значительное падение примерно на 220 метров ниже кратера кратера в этом широкоугольном виде камеры, показывающем всю северную часть кратера Overlook на Гавайях, США
Завораживающий и опасный: вулкан на Гавайях продолжает извергаться
Профессия - меткий стрелок
Профессия - меткий стрелок: как работают российские снайперы
Сколько зарабатывают главы государств
Сколько зарабатывают главы государств

Соцсети

Sputnikabkhazia