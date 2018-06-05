5 июня 1993 года: письмо Владислава Ардзинба Генсекретарю ОНН

"Генеральному секретарю ОНН Господину М. Ван Вальту Ван Праагу.

Ваше превосходительство! Весьма благодарен Вам за Ваше письмо от 18 мая, в котором Вы предлагаете активизировать поиски путей мирного урегулирования в Абхазии. Моя позиция в этом вопросе совпадает с Вашей, в чем мы с Вами уже имели возможность убедиться в ходе наших встреч.

Хочу Вас проинформировать, что во время своего недавнего посещения города Гудаута, миссия ООН, возглавляемая, как Вы знаете, Э. Бруннером, предлагала посредничество этой организации для начала нашего диалога с Грузией. Мы же со своей стороны предложили и посредничество ОНН, которая как мы подчеркнули, хорошо информирована о ситуации в Абхазии и в силу этого пользуется нашим доверием. Господин Бруннер согласился на это, хотя и без особого энтузиазма, подчеркнув, что ОНН – это неправительственная организация.

Мы затронули также вопрос и о желательности предоставления лидерам Абхазии возможности выступить в ООН, СБСЕ, Совете Европы или в какой-либо другой организации. Это же предложение было отражено и в письме, направленном мою через господина Бруннера Б. Бутросу Гали. Насколько мне известно, эта идея была воспринята весьма положительно, так что, возможно, что такая возможность будет предоставлена в ближайшее время.

Еще раз благодарю Вас за внимание к проблемам народа Абхазии, за помощь в деле достижения свободы и мира в нашем доме.

Искренне Ваш, Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба.

Город Гудаута, 5 июня 1993 года."

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