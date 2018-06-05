13:58 05 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
  • USD61.98
  • EUR72.51
Поиск
Рука ребенка

Маткапитал для Абхазии: Валерий Кварчия выступил с предложением в Москве

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
24711

Международный форум по развитию парламентаризма, в котором принимают участие около 400 делегатов из 97 стран, проходит в Москве.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. На встрече с представителями Госдумы России, спикер Парламента Абхазии попросил о содействии в рассмотрении вопроса о предоставлении жителям Абхазии материнского капитала, сказал в интервью Sputnik руководитель аппарата Парламента Абхазии Вадим Бжания.

Жительницы отдаленного района получают консультацию по материнскому капиталу в мобильном (передвижном) комплексе клиентской службы пенсионного фонда РФ по Челябинской области для обслуживания удаленных труднодоступных пунктов и обслуживании людей с ограниченными возможностями.
© Sputnik . Александр Кондратюк
Депутаты Госдумы расширили возможности использования маткапитала

"Этот вопрос был воспринят, идея взята в разработку для изучения, речь идет о гражданах России, постоянно проживающих в Республике Абхазия. Детали этого предложения будут определяться далее", — подчеркнул он.

Спикер Народного Собрания Валерий Кварчия выступил с этим предложением на встрече с председателем комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

На встрече стороны также обсудили темы, связанные с реализацией абхазо-российских договоров и дальнейшими перспективами межгосударственных отношений в экономической и социальной сферах, в том числе касающихся укрепления международных связей Республики Абхазия, сообщил Бжания.

Международный форум по развитию парламентаризма завершит свою работу 5 июня.

"Законодательная власть является фундаментом всех современных демократических обществ. Парламентское взаимодействие в многостороннем формате улучшает взаимопонимание между странами, устанавливает контакт, способствующий развитию взаимовыгодных государственных отношений. Такой форум способствует углублению межпарламентских связей для продвижения интересов как абхазской, так и российской стороны", — считает Вадим Бжания.

Международный форум Развитие парламентаризма
© Фото: duma.gov
Парламентаризм, балет и Кремль: делегаты из Абхазии прибыли на форум в Москву

Во время обмена мнениями о дальнейшем развитии парламентского взаимодействия Валерий Кварчия представил Леониду Калашникову проект соглашения между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации о межпарламентском сотрудничестве и предложил проработать вопрос о его подписании.

Леонид Калашников, со своей стороны, высказал идею о включении в ближайший план совместной работы проведение в Абхазии выездного заседания комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Спикера Парламента Абхазии поддержал эту инициативу.

Всего в Международном форуме по развитию парламентаризма принимают участие около 400 парламентариев и более 100 экспертов. Среди особых гостей – Почетный председатель Межпарламентского союза Пьер Фердинандо Казини, председатель ПАСЕ в 2005-2008 годах Рене Ван дер Линден, глава Парламентской ассамблеи Средиземноморья Педро Роке, председатель ПАСЕ в 2016-2017 годах Педро Аграмунт.

Форум завершится 5 июня пленарным заседанием "Парламентаризм как институт международного сотрудничества" и принятием итоговой декларации, которая ляжет в основу создания нового формата межпарламентского взаимодействия.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    В КГБ Южной Осетии рассказали об усилении контроля за состоянием государственной границы.

  • Последний звонок
    Большая перемена

    В 2018 году в Азербайджане школу окончат 83 тысячи человек, в то время как в первый класс будут зачислены свыше 165 тысяч первоклассников.

  • Церковь Святого Воскресения. Дакка, Бангладеш
    Торговый принц

    Sputnik о некогда процветавшей армянской общине Дакки и об армянском предпринимателе, которого торговля джутом сделала одним из богатейших людей XIX века.

  • Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ на стартовую площадку космодрома Байконур
    На старт!

    Казахстанская сторона приняла от России всю инфраструктуру для запусков ракет "Зенит" на космодроме "Байконур".

  • Указатель села Максат Кулундинского айыл окмоту Баткенской области. Архивное фото
    Пограничный инцидент

    Главы пограничных служб Кыргызстана и Таджикистана встретятся, чтобы обсудить конфликт между военнослужащими, который произошел накануне.

  • Картофель, архивное фото
    Неизвестный картофель

    День картошки в Беларуси отмечается 5 июня в рамках Белорусской агропромышленной недели. Sputnik собрал пять неизвестных фактов о картофеле.

  • Клубника
    Еще цветочки

    Установившаяся в конце мая — начале июня жаркая и сухая погода может негативно сказаться на урожае фруктов и ягод в Латвии.

  • Посол России в Литве А.И.Удальцов 4 июня почтил память 119 мирных жителей, заживо сожженных в 1944 г. немецко-фашистскими захватчиками в деревне Пирчюпяй
    В память о трагедии

    В Литве почтили память погибших мирных жителей, заживо сожженных в 1944 году в деревне Пирчюпяй фашистами.

  • НАЦ
    Пересдачи не будет

    Шестьдесят преподавателей и чиновников Экономической академии Молдовы стали фигурантами уголовного дела о махинациях с экзаменами, дипломами и курсовыми.

  • Иностранные рабочие возвращаются к работе после обеденного перерыва
    Встать, суд идет!

    В Кузбассе гражданин Таджикистана предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной миграции более 200 человек.

  • Туристы гуляют по Ташкенту
    Большая ответственность

    В Узбекистане утвердили размеры туристских сборов и ужесточили требования к туроператорам – подробности в материале Sputnik.

  • Якорь корабля
    На дне

    В ходе учений НАТО в эстонских водах обнаружили пять затонувших судов, самое большое из которых имеет металлический корпус и достигает в длину 85 метров.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    В КГБ Южной Осетии рассказали об усилении контроля за состоянием государственной границы.

  • Последний звонок
    Большая перемена

    В 2018 году в Азербайджане школу окончат 83 тысячи человек, в то время как в первый класс будут зачислены свыше 165 тысяч первоклассников.

  • Церковь Святого Воскресения. Дакка, Бангладеш
    Торговый принц

    Sputnik о некогда процветавшей армянской общине Дакки и об армянском предпринимателе, которого торговля джутом сделала одним из богатейших людей XIX века.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На вершине лавового озера вулкана Килауэа наблюдается значительное падение примерно на 220 метров ниже кратера кратера в этом широкоугольном виде камеры, показывающем всю северную часть кратера Overlook на Гавайях, США
Завораживающий и опасный: вулкан на Гавайях продолжает извергаться
Профессия - меткий стрелок
Профессия - меткий стрелок: как работают российские снайперы
Сколько зарабатывают главы государств
Сколько зарабатывают главы государств

Соцсети

Sputnikabkhazia