Маткапитал для Абхазии: Валерий Кварчия выступил с предложением в Москве

Международный форум по развитию парламентаризма, в котором принимают участие около 400 делегатов из 97 стран, проходит в Москве.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. На встрече с представителями Госдумы России, спикер Парламента Абхазии попросил о содействии в рассмотрении вопроса о предоставлении жителям Абхазии материнского капитала, сказал в интервью Sputnik руководитель аппарата Парламента Абхазии Вадим Бжания.

© Sputnik . Александр Кондратюк Депутаты Госдумы расширили возможности использования маткапитала

"Этот вопрос был воспринят, идея взята в разработку для изучения, речь идет о гражданах России, постоянно проживающих в Республике Абхазия. Детали этого предложения будут определяться далее", — подчеркнул он.

Спикер Народного Собрания Валерий Кварчия выступил с этим предложением на встрече с председателем комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

На встрече стороны также обсудили темы, связанные с реализацией абхазо-российских договоров и дальнейшими перспективами межгосударственных отношений в экономической и социальной сферах, в том числе касающихся укрепления международных связей Республики Абхазия, сообщил Бжания.

Международный форум по развитию парламентаризма завершит свою работу 5 июня.

"Законодательная власть является фундаментом всех современных демократических обществ. Парламентское взаимодействие в многостороннем формате улучшает взаимопонимание между странами, устанавливает контакт, способствующий развитию взаимовыгодных государственных отношений. Такой форум способствует углублению межпарламентских связей для продвижения интересов как абхазской, так и российской стороны", — считает Вадим Бжания.

Во время обмена мнениями о дальнейшем развитии парламентского взаимодействия Валерий Кварчия представил Леониду Калашникову проект соглашения между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации о межпарламентском сотрудничестве и предложил проработать вопрос о его подписании.

Леонид Калашников, со своей стороны, высказал идею о включении в ближайший план совместной работы проведение в Абхазии выездного заседания комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Спикера Парламента Абхазии поддержал эту инициативу.

Всего в Международном форуме по развитию парламентаризма принимают участие около 400 парламентариев и более 100 экспертов. Среди особых гостей – Почетный председатель Межпарламентского союза Пьер Фердинандо Казини, председатель ПАСЕ в 2005-2008 годах Рене Ван дер Линден, глава Парламентской ассамблеи Средиземноморья Педро Роке, председатель ПАСЕ в 2016-2017 годах Педро Аграмунт.

Форум завершится 5 июня пленарным заседанием "Парламентаризм как институт международного сотрудничества" и принятием итоговой декларации, которая ляжет в основу создания нового формата межпарламентского взаимодействия.