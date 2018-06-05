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Паспорт гражданина Абхазии

Штраф за потерю: как восстановить паспорт гражданина Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ok, Sputnik! (85)
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Алхас из Сухума спрашивает: Что делать, если гражданин Абхазии потерял паспорт? Куда надо обратиться и с какими документами?

Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: Как рассказала начальник паспортного отдела по городу Сухум Ольга Нармания, гражданин Абхазии, потерявший паспорт, в первую очередь должен обратиться в отделение Уголовного розыска МВД Абхазии, где должен написать заявление об утере документа и на этом основании получить справку.

"С этой справкой об утере паспорта он обращается в паспортный отдел по месту прописки. В базовый пакет документов для восстановления утерянного паспорта входят справка из адресного бюро, свидетельство о рождении, домовая книга и три фотографии 6х9. Далее инспектором заполняется протокол об утере, и нужно написать заявление на имя начальника паспортного отдела с просьбой выдать новый паспорт", — отметила Нармания.

Она добавила, что за потерю паспорта предусмотрен штраф в размере 120 рублей, также необходимо оплатить 450 рублей за новый бланк паспорта.

Все собранные данные передаются в МВД Абхазии, где проводится ряд проверок по линии информационного центра Министерства внутренних дел. Если никаких нарушений не было выявлено и вопросов к человеку, оформляющему документ, не возникло, паспортный отдел направляет бумаги на выписку паспорта. На оформление и выдачу нового паспорта по закону отведено 15 рабочих дней.

Получаем абхазский паспорт
© Sputnik Леон Гуния
Получаем абхазский паспорт

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

Темы:
Ok, Sputnik! (85)

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