Суд допросил свидетеля по делу об убийстве в селе Гумиста

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Суд по делу об убийстве Рафика Чолакяна допросил свидетеля обвинения Мадину Губаз на заседании во вторник 5 июня.
В убийстве жителя села Гумиста Рафика Чолакяна и покушении на жизнь его супруги Людмилы Чолакян, которые произошли 5 апреля 2017 года в Сухумском районе, подозревается Эдуард Адлейба.
Мадина Губаз рассказала суду, что подсудимый Эдуард Адлейба жил по соседству с ее семьей и часто приходил в гости, по ее словам, и в день убийства Чолакяна Адлейба также приходил к ним в гости.
"Он пришел к нам днем, с утра я его не видела, так как ушла на работу", — отметила она.
После поминального стола, который был по соседству, продолжила свой рассказ Губаз, ее свекор и Эдуард Адлейба пришли к ним домой.
По ее свидетельству, Адлейба в этот день был пьян, но не до такой степени, чтобы не держаться на ногах.
"Он был выпившим, и у нас выпил две рюмки. Он обычно пьет водку", — отметила она.
Соседа Мадина Губаз охарактеризовала как положительного и веселого человека, и что об обстоятельствах убийства Рафика Чолакяна ей ничего неизвестно.
"Он был хорошим соседом, всем помогал, а что случилось там, я ничего не знаю", — сообщила она суду.
Свидетель отметила, что после того как накрыла стол, пошла делать уроки с детьми, поэтому не видела, когда уходил Адлейба.
Она сказала, что подсудимый после этого приходил к ним в ту же ночь еще раз.
"Я не помню во сколько, но было темно, я не помню, в чем был он одет, не знаю, когда уходил Адлейба, так как ушла спать с детьми", — сказала Губаз.
Далее, суд приступил к исследованию письменных и вещественных доказательств по делу.
По версии предварительного следствия, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Рафика Чолакяна в селе Гумиста Сухумского района и в результате ссоры убил хозяина выстрелом из огнестрельного оружия.
Чтобы скрыть преступление, пытался ударом по голове рукоятью пистолета убить супругу погибшего Людмилу Чолакян.