Суд допросил свидетеля по делу об убийстве в селе Гумиста

Убийство Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Чолакян произошло 5 апреля 2017 года в селе Гумиста Сухумского района, в преступлениях подозревается Эдуард Адлейба.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Суд по делу об убийстве Рафика Чолакяна допросил свидетеля обвинения Мадину Губаз на заседании во вторник 5 июня.

© Depositphotos / JanPietruszka Допрошены свидетели по делу об убийстве в селе Гумиста

В убийстве жителя села Гумиста Рафика Чолакяна и покушении на жизнь его супруги Людмилы Чолакян, которые произошли 5 апреля 2017 года в Сухумском районе, подозревается Эдуард Адлейба.

Мадина Губаз рассказала суду, что подсудимый Эдуард Адлейба жил по соседству с ее семьей и часто приходил в гости, по ее словам, и в день убийства Чолакяна Адлейба также приходил к ним в гости.

"Он пришел к нам днем, с утра я его не видела, так как ушла на работу", — отметила она.

После поминального стола, который был по соседству, продолжила свой рассказ Губаз, ее свекор и Эдуард Адлейба пришли к ним домой.

По ее свидетельству, Адлейба в этот день был пьян, но не до такой степени, чтобы не держаться на ногах.

"Он был выпившим, и у нас выпил две рюмки. Он обычно пьет водку", — отметила она.

Соседа Мадина Губаз охарактеризовала как положительного и веселого человека, и что об обстоятельствах убийства Рафика Чолакяна ей ничего неизвестно.

"Он был хорошим соседом, всем помогал, а что случилось там, я ничего не знаю", — сообщила она суду.

Свидетель отметила, что после того как накрыла стол, пошла делать уроки с детьми, поэтому не видела, когда уходил Адлейба.

Она сказала, что подсудимый после этого приходил к ним в ту же ночь еще раз.

"Я не помню во сколько, но было темно, я не помню, в чем был он одет, не знаю, когда уходил Адлейба, так как ушла спать с детьми", — сказала Губаз.

Далее, суд приступил к исследованию письменных и вещественных доказательств по делу.

По версии предварительного следствия, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Рафика Чолакяна в селе Гумиста Сухумского района и в результате ссоры убил хозяина выстрелом из огнестрельного оружия.

Чтобы скрыть преступление, пытался ударом по голове рукоятью пистолета убить супругу погибшего Людмилу Чолакян.