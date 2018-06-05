Абхазия рассчитывает провести турсезон 2018 года на уровне прошлого

Пресс-конференция министра по курортам и туризму Республики Абхазия Автандила Гарцкия о туристическом сезоне 2018 года прошла на АГТРК во вторник 5 июня.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадри Есиава. По прогнозам министра по курортам и туризму Абхазии, туристический сезон 2018 года в республике будет сравним с показателями турсезона 2017 года, об этом Автандил Гарцкия рассказал на пресс-конференции в Сухуме во вторник 5 июня.

"Наши сегодняшние показатели на уровне прошлого года, когда в нашей стране побывало до 800 тысяч туристов. 2015 и 2016 годы — это, когда была закрыта Турция для российских туристов, и люди поехали к нам", — сказал Автандил Гарцкия.

Гарцкия подчеркнул, что активно продвигается национальная туристическая продукция в регионах России. Проводятся также рекламные информационные туры в Абхазию, в которых поучаствовали представители зарубежных туроператоров.

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Министр остановился на ценах в туротрасли, рост которых спровоцировали успешные сезоны 2015-2016 годов.

"Сейчас цены нормализовались. Люди поняли, что существует большая конкуренция – это Сочи, Крым и Турция. Мало кто знает, что на сегодняшний день в объектах организованного размещения у нас до 25 тысяч мест. Только в Олимпийском парке в Сочи 35 тысяч мест, а на Красной поляне до 45 тысяч. Наши отельеры поступили правильно, что снизили цены и объявили об этом еще зимой", — отметил Гарцкия.

Увеличилось количество экскурсионных маршрутов по Абхазии, добавил министр. К 22 направлениям присоединилось Галское водохранилище, которое, по словам министра, уже исследовано на безопасность и очень красиво. Совсем скоро туда можно будет поехать, заверил он.

Восточная Абхазия будет пользоваться не меньшим спросом, уверен Гарцкия. Он также добавил, что отдаленные направления связаны с проблемами в области транспортной логистики и продолжительности экскурсионного дня, от которого некоторые туристы устают.

По мнению министра по курортам и туризму страны, решением этой проблемы может стать смещение курортного акцента в столицу Абхазии, откуда все туристические объекты будут примерно на одинаковом расстоянии.

С 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Сочи, пройдут матчи в рамках Чемпионата мира по футболу. Автандил Гарцкия предположил, что это спортивное событие должно положительно сказаться на количестве туристов, которые посетят Абхазию в летний сезон 2018 года.