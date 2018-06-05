Гарцкия о пострадавших от мошенников туристах: постараемся принять бесплатно

Сотни людей стали жертвами интернет мошенников, которые продали "липовые" путевки в Абхазию на курортный сезон 2018 года.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Отельеров Абхазии попросят бесплатно принять людей, которые стали жертвами интернет-мошенников, заявил глава Министерства по курортам и туризму республики Автандил Гарцкия на пресс-конференции в Сухуме в понедельник 5 июня.

"Не мы в этом виноваты, но мы рассматриваем возможность помочь тем людям, которые написали заявление в полицию о мошенничестве, и просить отели бесплатно принять их", — сказал Гарцкия.

Гарцкия подчеркнул, что действия мошенников рассчитаны на доверчивых людей, которые соблазнились на низкие цены или скидки, но Абхазия не должна снимать с себя ответственности за это, так как на кону престиж государства.

"Буквально вчера на совещании у президента были даны поручения нашим правоохранительным органам для того, чтобы они определили телефонные номера, купленные, скорее всего в Абхазии и использованные в мошеннических действиях", — сказал Гарцкия.

По примерным подсчетам министра, если мошенники "уведут" пятьдесят тысяч туристов из Абхазии, то республика потеряет около одного миллиарда рублей.