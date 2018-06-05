Черно-белое путешествие: музыкант Александр Шоуа выступил как фотохудожник

Фотовыставка популярного певца Александра Шоуа "Книга путешествий" открылась на культурной площадке СКЛАД во вторник 5 июня. О том, когда и почему известный исполнитель увлекся фотографией, и что он сам думает о своих работах, читайте в нашем материале.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Началось со школы

Увлечение фотографией у Александра Шоуа началось еще со школы, когда отец будущего певца подарил сыну фотоаппарат.

"Папа принес домой фотоаппарат, видимо, у него была идея гораздо глубже, чем просто подарить фотоаппарат, он уже тогда хотел что-то привнести в мою жизнь и ему это удалось", — рассказал автор выставки.

Наличие камеры, уверен Александр Шоуа не делает человека фотографом, и это он понял, когда сам сделал много ошибок.

"Я это понял, когда сделал кучу ошибок, испортил миллион бумаг, пленки у меня уходило просто килограммами и я понял, что фотограф, это не тот кто с фотоаппаратом а тот, кто знает техническую сторону своего фотоаппарата. Этот тот, кто умеет смотреть через линзу и находить то, что он видит, то, как он чувствует этот мир", — признался Шоуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка Александра Шоуа

Автор выставки сказал, что если он сделает две фотографии одного и того же места, они обе будут разными.

"Каждый раз у вас настроение, которое отражается на фотографиях. Кроме того, что это просто картинки, это еще и труд. Это все сделано руками. Я дышал химией. Красные фонари в темноте", — рассказал он.

На выставке "Книга путешествий" Александра Шоуа представлены фотографии, которые он снял в течение семи лет.

Почему пленка

Все свои работы Александр Шоуа снимает на пленку и сам же проявляет. Объясняя свой выбор в пользу пленки он отметил, что это обусловлено его классическим подходом к фотографии.

"Для меня это более правильно, чем цифра, я не умею снимать на цифру, при этом я снимаю только на черно-белую пленку", — сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка Александра Шоуа

Фотография – это выражение эмоций, определенного состояния души и физического состояния тела, заметил автор экспозиции.

"Я считаю, что подаю неплохой пример молодежи, которая здесь живет и тоже очень красиво снимает", — подчеркнул фотограф.

Познакомиться с новой стороной творческой натуры Александра Шоуа пришел и профессиональный фотограф Ибрагим Чкадуа.

"Я давно знал, что Александр фотографирует на пленку и проявляет сам, всегда было интересно, хорошо, что он наконец выставился. Мне очень нравятся пейзажи, есть детские портреты, достаточно интересно, тем более зная как они сделаны. Может быть некоторые фотографии сделал бы в большем формате. В целом очень свежая интересная и технологичная выставка", — поделился впечатлениями Чкадуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка Александра Шоуа

Другая посетительница фотовыставки Анастасия Поддубная заметила, что в представленных фотографиях она увидела яркий синтез Восточной Европы и Средиземноморья.

"Я получаю огромное удовольствие, на самом деле. Мы, конечно, обращаем внимание на яркие моменты жизни, но одно дело когда это длится мгновение, а другое дело, когда мгновение поймано фотоаппаратом, это уже искусство и радость от того, что мы можем это видеть", — отметила она.

Для Константина Васильева фотовыставка отражает внутренний мир автора и желание дать почувствовать свое мировоззрение другим людям.

"Александр смог нам передать то видение, даже можно сказать провести нас туда, в те моменты, в которых находился сам", — считает он.

Фотовыставка певца Александра Шоуа "Книга путешествий" будет открыта на СКЛАДе с 11:00 утра до 18:00 часов еще два дня.