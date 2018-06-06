Пушкин в саду: как в Абхазии отметили день рождения поэта

В день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, почитатели его творчества в Абхазии возложили цветы у памятника и традиционно прочитали стихи под сенью многовековой липы в ботаническом саду Сухума.

Сария Кварацхелия, Sputnik

6 июня в Абхазии, как и в России, отмечают день рождения гения русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. Чтение стихов великого поэта стало доброй традицией. Вот уже семь лет ежегодно под сенью многовековой липы в Ботаническом саду Сухума почитатели творчества Пушкина проводят творческую встречу. Этот год не стал исключением.

"Я памятник себе воздвиг…"

С самого утра у памятника Александру Сергеевичу на улице Пушкина в Сухуме собралась вся творческая интеллигенция Абхазии. Почитатели поэта возложили цветы к памятнику.

© Sputnik Сария Кварацхелия Возложение цветов к памятнику А.С. Пушкина

Приехал и российский посол Алексей Двинянин.

"Праздновать День русского языка, Пушкинский день в столице Абхазии предоставляет мне большое удовольствие. Хочу поблагодарить всех собравшихся, во-первых, за то, что пришли сюда, спасибо, что практически все население Абхазии говорит на русском языке, но при этом не забывает учить и развивать свой родной язык. Я тоже потихоньку пытаюсь изучать какие-то фразы, признаюсь, сложного абхазского языка", – сказал он.

© Sputnik Российский посол Алексей Двинянин и поэт Мушни Ласурия

Алексей Двинянин призвал продолжать добрую традицию проведения Пушкинских чтений и сам прочел стихотворение "Я памятник себе воздвиг нерукотворный".

"Сама эта фраза: "Я памятник себе воздвиг нерукотворный" говорит нам о скромности Александра Сергеевича", – иронично добавил посол.

"Под сенью девушек в цвету"

После возложения цветов любители творчества Пушкина направились в Ботанический сад. Здесь уже под многовековой липой приветствовали гостей девушки в пышных платьях времен Пушкина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинские чтения в ботаническом саду

"Сегодня мы празднуем день рождения Пушкина. И мы хотели бы, чтобы народ помнил. Каждый желающий может прочитать стихотворение. Мы облачились в эти костюмы, чтобы окунуться в пушкинскую эпоху, чтобы подрастающее поколение видело и понимало, откуда все это идет", – рассказали студентки филфака АГУ Саида и Диана Читанава.

После того как гости заняли места под липой, Пушкинские чтения открыл основоположник этой традиции, поэт, переводчик "Евгения Онегина" на абхазский Мушни Ласурия. Именно он семь лет назад провел первые пушкинские чтения в ботсаду.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинские чтения в ботаническом саду

"Александр Сергеевич своим творчеством оказал большое влияние на абхазскую поэзию. Нет такого поэта в республике, в стихах которого не виден след пушкинского ритма. В этом году 219 лет со дня рождения Пушкина. И сегодня мы все здесь проявляем свою великую любовь к гению русской литературы", – отметил Мушни Ласурия.

Абхазский поэт выразил надежду, что в будущем Пушкинские чтения получат еще большее распространение.

Стихи и флейта

В 2018 году стихи к юбилею Пушкина подготовили известные абхазские поэты, ученые, артисты, студенты, а также учащиеся сухумской школы № 2 имени А.С. Пушкина. Пушкинские чтения начались со школьников. Четыре девочки и один мальчик в образе Александра Сергеевича со сцены декламировали отрывки из "Евгения Онегина", стихи "Если жизнь тебя обманет", "Я помню чудное мгновение". Хорошо поставленная дикция учеников и их артистизм заставили публику неустанно аплодировать. После поэтическую эстафету подхватили абхазские поэты и ученые. Мушни Ласурия зачитал на абхазском языке отрывки собственного перевода романа "Евгений Онегин". Интермедией к выступлениям чтецов стала игра на флейте в исполнении Асхата Воуба.