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Эльвира Арсалия

"Грушевый компот": что готовит "Стоянка человека" на этот раз

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На фестивале "Стоянка человека" в РУСДРАМе будет показана премьера спектакля по произведению Фазиля Искандера "Широколобый", в Абхазском драмтеатре покажут короткометражный анимационный фильм "Мальчик и война" по одноименному рассказу писателя.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik. IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" состоится с 13 по 15 июня в Сухуме, сообщила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

"В день открытия фестиваля в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля "Широколобый". Приезд режиссера Искандера Сакаева с этим спектаклям в Абхазию не случаен, он известный российский режиссер, я думаю, что премьера станет большим культурным событием", — добавила она.

Искандер Сакаев очень хорошо знает творчество Фазиля Искандера, поэтому именно он стал режиссером премьеры, сообщила министр.

Шазина Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Агрба о фестивале "Стоянка человека": будет две премьеры

"Сакаев настолько хорошо знает творчество Искандера, что литературоведы, изучающие его творчество, бывают поражены. Директор фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба сказала, что есть режиссер, который любит творчество писателя. Мы написали письмо руководителю Гильдии режиссеров, он предложил нам выбрать Искандера Сакаева в качестве постановщика спектакля "Широколобый", — подчеркнула Арсалия.

Министр культуры сообщила, что 14 июня в "Доме юношества" состоится выставка юных художников "Грушевый компот".

"Кроме того, в тот же день в 15 часов откроется круглый стол, посвященный определению литературно-туристических путеводителей по произведениям Фазиля Искандера", — сказала она.

Арсалия напомнила, что в 2017 году была первая экскурсия, на этот раз будет презентован литературный маршрут по городу Гагра.

"Фестиваль завершится 15 июня в малом зале Абхазского государственного драматического театра. Пройдет презентация короткометражного анимационного фильма "Мальчик и война". Режиссер фильма Мадина Аргун, художник Диана Джопуа, оператор Наала Авидзба", — подчеркнула министр.

Третья "Стоянка человека">>

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.




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