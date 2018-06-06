Спектакль-эмоция: в РУСДРАМе готовятся к премьере пьесы "Широколобый"

О том, как в Русском драматическом театре готовятся к премьере пьесы "Широколобый" по произведению Фазиля Искандера, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

— Ребята, собирайтесь на сцене, – дает команду актерам РУСДРАМа питерский режиссер-постановщик Искандер Сакаев.

Актеры занимают исходные позиции, прячутся за шкурами, которыми обставлена сцена. Главный ориентир в спектакле – центральная ось посередине сцены. Вообще в постановке геометрия имеет особое значение. Но об этом чуть позже.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хинтба о "Широколобом" в РУСДРАМе: необычный спектакль

Шекспировские костюмы

Репетиции "Широколобого" уже идут на протяжении месяца. Отдельные эпизоды отрепетировали. Сейчас же соединяют все части спектакля. До полной готовности остается правильно поставить свет и доработать костюмы, которые на наших глазах появляются на сцене. Художник Наталья Кузнецова приносит актеру Кириллу Шишкину черный свитер. По задумке Кузнецовой и Сакаева, костюмы должны быть максимально функциональными и легкими. Актер тут же примеряет свитер – подходит.

— Шекспировские костюмы получились такие мужские, брутальные, – довольно улыбается режиссер и дает команду световику и звуковику, – затемнение, музыка.

Медленно сцену окутывает тьма, начинается абхазская народная музыка. Со всех сторон сначала небольшими шажками с боков и с задника появляются актеры. Спектакль набирает динамику – Люпчо Спасов, исполняющий роль Широколобого, выбегает в центр, хватает с пола деревянное ботало и постукивает им. Актеры отскакивают и одновременно произносят: "Широколобый". Так начинается постановка, пропитанная чегемским духом. Хотя, по словам режиссера, искандеровский колорит в спектакле в "открытом виде" не присутствует. Сакаев хотел больше сконцентрироваться на общечеловеческих темах: любви, предательстве, жизни, смерти. Но вовсе избежать абхазского акцента, конечно, не получилось.

"В спектакле есть такие идиомы в виде отдельных реплик, словесной игры, иногда перескакиваем на абхазский, но совсем чуть-чуть. То есть это небольшие предложение, отдельные какие-то словечки, какие-то восклицания или жестикуляция. Безусловно, действие происходит в Абхазии, у персонажей многих абхазские имена, отношения, характер… Все персонажи так или иначе дышат абхазским воздухом, живут на этой земле", – признался Искандер Сакаев.

"Широколобый" Сакаева получился очень динамичным. Сцены перетекают друг в друга без интервалов. Для режиссера важно было создать эффект непрерывности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Широколобый"

"Здесь по-другому нельзя – Фазиль Искандер требует непрерывности. Тут одна сцена должна монтажно перетекать в другую, без обрывов. В спектакле затемнение будет только в самом начале и в самом конце. Не будем пользоваться остановками. Это такой режиссерский пунктик, что в театре необходим процесс жизни, необходим процесс перетекания. Даже когда артист уходит за кулисы, зритель должен воображать себе ту жизнь, которая там, за кулисами, видя при этом то, что остается на сцене. У Фазиля Искандера ритм непрерывный в прозе, нигде не возникает обрывов. Точка у него не воспринимается как точка, а как многоточие. Это переход к другому какому-то повороту. Лента памяти "широколобого" нигде не прерывается", – пояснил режиссер.

После первого прогона начальной сцены, режиссер просит еще раз сыграть, отшлифовывает каждую деталь и реплику.

— Люпчо (Широколобый), после того как выталкиваешь Тимура (Пастух), ты идешь прямо, а ты, Кирилл (Завфермой), идешь по диагонали, – объясняет Сакаев актерам.

Геометрия, как уже говорилось, имеет особое значение в спектакле. Чтобы каждый эпизод возымел эффект, нельзя нарушать фигуру, которая вырисовывается из движений игроков.

Пространство "Широколобого"

Главная и бессменная декорация "Широколобого" – шкуры животных. Практически вся сцена обставлена ими. По задумке режиссера и художника, это такая метафора пространства мира широколобого. "Шкуры нам предложил Виталий Янкович Кацба. Это очень хорошее решение. Вообще Виталий Янкович очень хороший, тонкий, проникновенный и чувственно ощущающий абхазскую культуру человек. В нем это не наносное, а глубинное, исконное. И он очень многие вещи мне подсказывал, связанные именно с существованием, даже с какими-то отдельными словами, поворотами, жестами. То есть очень многие нюансы. Что-то он даже от своего сердца оторвал и принес для постановки. Например, ярмо, деталь от арбы из усадьбы своего деда. То есть такие очень раритетные вещи", – отметил Сакаев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Широколобый"

Все остальные элементы декорации на сцене надолго не задерживаются. Они опускаются либо возникают с боков или задника.

"Все злое, нехорошее будет появляться сверху. Все прекрасное для "широколобого" будет возникать с боков и задника", – добавил режиссер.

Любимый автор

"Идея самой постановки давно витала в воздухе. Я в свое время сделал для себя лично, не имея заказа ни от какого театра, инсценировку "Кроликов и удавов". Просто сам Фазиль Искандер – один из самых любимых моих авторов, именно с позиции гуманистического, очень человечного посыла. Любимые произведения – "Стоянка человека", "Сандро из Чегема", "Софичка". А любовь к "Широколобому" уже с 1993 года – когда я в первый раз прочел. Любовь с тех пор сидела во мне, другое дело – тогда я не знал, что буду ставить спектакль. Идея постановки возникла, так сказать, одновременно с нескольких сторон. С одной стороны, возникло предложение от театра, с другой стороны, мне позвонил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, с которым связалось Министерство культуры Абхазии. Был вопрос относительно того, кого бы он мог зарекомендовать из режиссеров", – рассказал Искандер Сакаев.

© Фото : МАММ / МДФ Наш Фазиль

После разговора с Фокиным питерский режиссер связался с гендиректором РУСДРАМа Ираклием Хинтба. Долго выбирать спектакль не пришлось. Сакаев назвал "Широколобого", Хинтба одобрил.

"Мы нашли общие точки соприкосновения в плане театра. То есть в этом плане он оказался созвучным мне, в понимании именно театра как места, где зритель должен испытывать эмоции. Желательно положительные, очищающие. И "Широколобый" здесь как-то возник обоюдно", – отметил режиссер.

Дальше началось написание инсценировки. Режиссеру пришлось долго слушать абхазскую музыку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Широколобый"

"Также у меня давние связи с Абхазией: личностные, родственные, я много общался с творческой интеллигенцией. Достаточно сказать, что, когда я еще жил и работал в Уфе, на моем дипломном спектакле рядом со мной сидела Мадина Аргун и подбадривала меня, когда мне что-то по ходу действия не нравилось. Так или иначе, я давно пребываю в абхазском контексте. Ну и в детстве мне запомнился Новый Афон, Сухум, когда с родителями приезжал. Тут очень много эмоциональных связей. А нюансы уже всплывали в момент, когда я здесь оказался. Как-то в этом смысле тексту и работе это очень помогало", – признался Сакаев.

Уже к декабрю 2017 года сценарий был готов. Репетиции начались в мае 2018 года.

"Именно во время репетиции пошло некое очищение, отцеживание, нахождение некого эстетического идеала в спектакле. Мы убирали какие-то детали, а какие-то добавляли", – отметил питерский режиссер.

Как признался Искандер Сакаев, работать с труппой Русского драматического театра ему очень интересно. Актеры не только играют свои роли, но даже выступают соавторами в каких-то сценах.

"Мы все люди театра, язык у нас театральный, общий, есть только небольшие разные акценты. Работать очень интересно. Здесь есть и открытия для меня, в том числе и актерские, есть очень интересные артисты. Они могут быть не только исполнителями, но и соавторами. Это, по-моему, самое ценное в работе с театральным артистом, когда он может не только исполнить, но и предложить, и это предложенное будет лучше того, что ты предлагал изначально", – добавил Сакаев.