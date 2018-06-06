Приговор Астамуру Джопуа вступил в силу

13 апреля 2018 года обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки Астамур Джопуа был осужден на 20 лет лишения свободы.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Приговор Сухумского районного суда в отношении Астамура Джопуа вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Абхазии.

"Астамур Джопуа признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 126 (изнасилование заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, соединенное с угрозой убийством), статьей 113 (угроза убийством) и частью 1 статьи 217 (незаконные ношение, перевозка и хранение огнестрельного оружия) УК Республики Абхазия", — говорится в сообщении.

13 апреля 2018 года обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки Астамур Джопуа был осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 15 000 рублей в доход государства.

© Sputnik . Алексей Филиппов Обвиняемый в изнасиловании Астамур Джопуа осужден на 20 лет

Приговор Сухумского районного суда в кассационном порядке не обжаловался.

"Судом в отношении Джопуа Астамура назначены также дополнительные наказания в виде запрета права занимать должности в системе государственных органов сроком на 3 года после отбытия основного наказания, также Джопуа Астамур был разжалован и лишен всех воинских званий", — отмечает пресс-служба Верховного суда Абхазии.

13 июня 2017 года Прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Астамура Джопуа 1981 года рождения.

Уголовное дело было возбуждено на основании заявления матери потерпевшей. По ее словам, Астамур Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, привез малолетнюю девочку, 2003 года рождения, на территорию нефункционирующей спортивной базы и, применяя насилие, угрожая убийством, совершил изнасилование.