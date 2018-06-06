Даур Барганджия: "Послы доброй воли" не остановятся на достигнутом

Исполнительный директор благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" Даур Барганджия подвел итоги работы за год и поделился планами на будущее.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" не остановится на достигнутом и продолжит свою работу, сказал в интервью Sputnik исполнительный директор движения Даур Барганджия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приемная "Послов доброй воли Абхазии" открылась в Сухуме

"Мы не ожидали, что это движение вызовет такой успех в Абхазии, в принципе, считаем, что мы добились чего хотели, но нам не нужно останавливаться на достигнутом. В момент создания данного движения планировалось провести кампанию, но так как это вызвало большой успех, мы решили не заканчивать и сделать этот проект долгосрочным", — добавил он.

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"Послы доброй воли Абхазии" будут ставить перед собой задачу с каждым годом добиваться определенных высот в работе, сказал Барганджия.

"Как вы знаете, за год было сделано немало, в наше движение вовлеклось очень много молодых людей разных профессий. Нужно двигаться вперед, тем более было несколько проектов, которые вызвали международный резонанс, такие как обращение в ЮНЕСКО по поводу храмов, когда отреагировали европейские депутаты, которые посчитали нужным решать этот вопрос, сделали публичные заявления", — подчеркнул исполнительный директор движения "Послы доброй воли Абхазии".

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В ближайших планах движения, проведение благотворительного матча в Сухуме в августе.

"В августе планируется благотворительный футбольный матч, в котором будет играть команда послов. Этот матч будет направлен на помощь какой-то определенной благотворительной сфере, которую мы определим ближе к матчу. Также намечен ряд мероприятий, которые мы анонсируем позже", — подытожил Даур Барганджия.

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Учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" прошел в Москве 5 июня 2017 года.