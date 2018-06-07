Тысяча тонн чая: директор фабрики в Абхазии рассказал об ожиданиях на этот год

Сбор чая на предприятии "Кутол" начался две недели назад, за это время собрано уже более ста тонн чайного листа.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik. В 2018 году планируется собрать до одной тысячи тонн чайного листа, сказал в интервью Sputnik директор чайной фабрики "Кутол" Роман Чкадуа.

"Мы начали собирать чай две недели назад и уже собрали более ста тонн чайного листа. Собранное повезли на фабрику, сейчас чай проходит обработку, чайный лист мы собираем с помощью техники. Техникой мы хорошо оснащены, в мире до 50% чая собирается с помощью специальной техники", — рассказал директор фабрики.

© Sputnik Томас Тхайцук Сбор и переработка чая в Абхазии

Роман Чкадуа сообщил, что абхазский чай продается на территории Российской Федерации.

"У нас нет возможностей продавать продукцию внутри республики, так как, чтобы реализовать чай здесь, необходимо его упаковывать, у нас таких возможностей, к сожалению, нет. Работа с чаем требует денежных вложений, необходимо делать рекламу, нас часто спрашивают гости республики, почему мы не проводим такую работу, но у нас возможности нет", — заметил Роман Чкадуа.

Упакованный абхазский чай продают несколько частных лиц, но объемы такой продукции небольшие, рассказал он.

"Они покупают у нас чай, затем упаковывают и продают его, но этого очень мало", — говорит директор чайной фабрики "Кутол".

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Чкадуа отметил, что мраморный клоп, который нанес большой ущерб сельскому хозяйству Абхазии, не опасен для чая.

"До войны в Абхазии собирали до ста тысяч тонн чая, Кутол вносил две-три тысячи тонн чайного листа. Сейчас в селе Кутол 170 гектаров чайных плантаций, после войны они заросли деревьями, пришлось потрудиться, чтобы очистить плантации", — сказал он.

Покупателей за пределами Абхазии находит само руководство чайной фабрики.

"В России ежегодно употребляют от 250 до 300 тысяч тонн чая, у нас нет возможности вести переговоры с большими фирмами, так как объемы продукции маленькие. Для того чтобы вести переговоры, надо иметь хотя бы тысячу тонн чая, но для того чтобы дойти до этой цифры, необходимо собрать четыре-пять тысяч тонн листа, таких возможностей у нас нет", — сказал Чкадуа.

© Sputnik Томас Тхайцук Сбор и переработка чая в Абхазии

Чай продают партиями в 200-300 тонн, поделился процессом реализации директор фабрики.

"После того как наш чай пересекает границу, его смешивают с другими сортами чая", — отметил он.

В Абхазии культура чая появилась в 1842 году, чайные кусты привезли и высадили в Ботаническом саду. Они очень хорошо принялись, и отсюда семена чая повезли в Аджарию. Оттуда началась закладка чая по всей Грузии и Абхазии. В 1921 году в Абхазии было заложено 400 гектаров чая.

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До Отечественной войны в Абхазии было 15 тысяч 257 гектаров чайных плантаций. После войны по поручению президента Абхазии совместно с НИИ сельского хозяйства Абхазии проверили состояние плантаций. Осталось 6 тысяч 800 гектаров, а сегодня на балансе числится 5 тысяч 600 гектаров чайных плантаций, но собирать чай можно только с двух тысяч гектаров.

Чайная отрасль считалась самой рентабельной в Абхазии, в экономике республики доля сельского хозяйства составляла 65%, из них 40% — это чай, цитрусы и табак.