Тысяча тонн чая: директор фабрики в Абхазии рассказал об ожиданиях на этот год

СУХУМ, 7 июн – Sputnik. В 2018 году планируется собрать до одной тысячи тонн чайного листа, сказал в интервью Sputnik директор чайной фабрики "Кутол" Роман Чкадуа.
"Мы начали собирать чай две недели назад и уже собрали более ста тонн чайного листа. Собранное повезли на фабрику, сейчас чай проходит обработку, чайный лист мы собираем с помощью техники. Техникой мы хорошо оснащены, в мире до 50% чая собирается с помощью специальной техники", — рассказал директор фабрики.
Роман Чкадуа сообщил, что абхазский чай продается на территории Российской Федерации.
"У нас нет возможностей продавать продукцию внутри республики, так как, чтобы реализовать чай здесь, необходимо его упаковывать, у нас таких возможностей, к сожалению, нет. Работа с чаем требует денежных вложений, необходимо делать рекламу, нас часто спрашивают гости республики, почему мы не проводим такую работу, но у нас возможности нет", — заметил Роман Чкадуа.
Упакованный абхазский чай продают несколько частных лиц, но объемы такой продукции небольшие, рассказал он.
"Они покупают у нас чай, затем упаковывают и продают его, но этого очень мало", — говорит директор чайной фабрики "Кутол".
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Чкадуа отметил, что мраморный клоп, который нанес большой ущерб сельскому хозяйству Абхазии, не опасен для чая.
"До войны в Абхазии собирали до ста тысяч тонн чая, Кутол вносил две-три тысячи тонн чайного листа. Сейчас в селе Кутол 170 гектаров чайных плантаций, после войны они заросли деревьями, пришлось потрудиться, чтобы очистить плантации", — сказал он.
Покупателей за пределами Абхазии находит само руководство чайной фабрики.
"В России ежегодно употребляют от 250 до 300 тысяч тонн чая, у нас нет возможности вести переговоры с большими фирмами, так как объемы продукции маленькие. Для того чтобы вести переговоры, надо иметь хотя бы тысячу тонн чая, но для того чтобы дойти до этой цифры, необходимо собрать четыре-пять тысяч тонн листа, таких возможностей у нас нет", — сказал Чкадуа.
Чай продают партиями в 200-300 тонн, поделился процессом реализации директор фабрики.
"После того как наш чай пересекает границу, его смешивают с другими сортами чая", — отметил он.
В Абхазии культура чая появилась в 1842 году, чайные кусты привезли и высадили в Ботаническом саду. Они очень хорошо принялись, и отсюда семена чая повезли в Аджарию. Оттуда началась закладка чая по всей Грузии и Абхазии. В 1921 году в Абхазии было заложено 400 гектаров чая.
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До Отечественной войны в Абхазии было 15 тысяч 257 гектаров чайных плантаций. После войны по поручению президента Абхазии совместно с НИИ сельского хозяйства Абхазии проверили состояние плантаций. Осталось 6 тысяч 800 гектаров, а сегодня на балансе числится 5 тысяч 600 гектаров чайных плантаций, но собирать чай можно только с двух тысяч гектаров.
Чайная отрасль считалась самой рентабельной в Абхазии, в экономике республики доля сельского хозяйства составляла 65%, из них 40% — это чай, цитрусы и табак.