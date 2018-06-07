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Амир Джагаев

Один на двоих: особенные дети "Ашана" нуждаются в помощи

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спасем жизнь вместе (137)
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Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение двоих детей с диагнозом ДЦП.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Десятилетнему Амиру Джагаеву и четырнадцатилетней Амине Бигвава необходимо провести очередную операцию в Ереване.

В прошлом году Амине Бигвава провели ортопедическую операцию по установлению металлоконструкции для улучшения походки. До операции Амина Бигвава сильно хромала и не могла ровно ставить правую ногу. Сейчас походка у девочки значительно улучшилась.

"Амина научилась ходить без костылей. Несмотря на то, что в обеих ногах стоят металлоконструкции, она не пропускает школу, успешно закрыла восьмой класс, сейчас у нее экзамены", – рассказала мама Элисо Бигвава. 

Амина Бигвава
© Фото : предоставлено Мактиной Джинджолия
Амина Бигвава

Амиру Джагаеву также в 2017 году провели операцию в Ереване. Ему установили пластины для выравнивания тазобедренных суставов.

"У Амирчика врожденный вывих тазобедренного сустава. Он не может стоять и ходить самостоятельно. После операции в Ереване улучшения есть, он не скрещивает ножки. Но Амир пока не ходит. Конечно, если захочет, то будет ходить, но пока он немножко ленится", – сказала мама мальчика Илона Перцхелия.

Амир Джагаев
© Sputnik / Томас Тхайцук
Амир Джагаев

Сейчас Амиру и Амине необходимо провести очередную операцию. Уже по снятию пластин.

По словам исполняющего директора КБФ "Ашана" Мактины Джинджолия, детей уже ждут в Ереване. Для проведения операции Амиру и Амине необходимо собрать 340 870 рублей. Половину суммы оплачивает фонд "Апсны".
"Сейчас нам необходимо совместными усилиями собрать 170 400 рублей", – добавила Джинджолия.

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" и "Международный фонд Апсны" реализуют совместный проект, направленный на лечение и реабилитацию детей с диагнозом ДЦП. В рамках сотрудничества организована поездка уже пяти групп детей с диагнозом ДЦП на ортопедическую операцию, установку ортезов и послеоперационную реабилитацию. 

Помочь Амиру и Амине можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода #. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант-Банка".

Темы:
Спасем жизнь вместе (137)



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