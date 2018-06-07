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Встреча со сборной Абхазии по волейболу

Встреча с чемпионками: в Россотрудничестве поздравили юных волейболисток

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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IV Всемирные игры юных соотечественников проходили в Казани, столице Татарстана, с 13 по 19 мая 2018 года.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В российском центре науки и культуры в Сухуме прошла встреча со сборной Абхазии по волейболу, ставшей победителем на IV Всемирных играх юных соотечественников, проходивших в Казани.

Директор ДЮСШ № 1 города Сухум Татьяна Эмухвари рассказала, что согласно плану в марте был проведен отборочный турнир среди девочек по волейболу.

IV Всемирные игры юных соотечественников
© Фото : Диана Мар
IV Всемирные игры юных соотечественников

"Лучшие игроки были отобраны, и создана сборная команда Абхазии 2003-2004 годов рождения. Двоих спортсменов мы взяли по настольному теннису. Перед соревнованиями команда прошла учебно-тренировочный сбор, и результаты не заставили себя ждать", — подчеркнула она.

Признанная лучшей волейболисткой турнира София Хагба сказала, что Всемирные игры позволили сдружиться молодежи из разных стран.

Встреча со сборной Абхазии по волейболу
© Sputnik Бадрак Авидзба
Встреча со сборной Абхазии по волейболу

"Мы расписывались на футболках друг друга, у нас есть группа, где переписываемся. Мы всех приглашаем приехать в Абхазию, говорят, что приедут, мы их ждем", — сказала Хагба.

По ее словам, самым сложным матчем была игра со сверстницами из Азербайджана, в которой абхазские волейболистки в упорной борьбе сумели взять верх.

"Первую партию мы взяли, потом проиграли две партии, затем выиграли все остальные", — сказала она.

Помимо соревнований, была культурная программа.

"Мы посетили кукольный театр, также Казанский собор очень понравился", — сказала Хагба.

Тренер сборной Абхазии по волейболу Руслан Царгуш отметил, что спортсменки очень достойно представляли свою страну.

Встреча со сборной Абхазии по волейболу
© Sputnik Бадрак Авидзба
Встреча со сборной Абхазии по волейболу

"Спасибо девочкам, что они не подвели, как уже говорили, был тяжелый финал. Была очень нервная игра, но девочки выдержали, сборы тоже, наверное, помогли, значит, есть характер", — подчеркнул Царгуш.

Всемирные игры юных соотечественников проводятся Россотрудничеством в рамках программы поддержки соотечественников.

Исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов отметил, что команда по волейболу в прошлом году заняла третье место.

"К турниру 2018 года игроки сборной Абхазии лучше подготовились, что и сказалось на результате", — сказал он.

IV Всемирные игры юных соотечественников
© Фото : Диана Мар
IV Всемирные игры юных соотечественников

Теннисистка Эрика Кварчия заняла второе место в личном зачете в финальном матче по настольному теннису.

"В прошлом году теннисисты не показали такого результата", — заметил Кононов.

По его словам, в рамках проведения Всемирных игр юных соотечественников проходили различного рода образовательные встречи, интеллектуальные игры, знакомство со школьниками.

В IV Всемирных играх юных соотечественников, проходивших в столице Татарстана, принимали участие спортсмены из 50 стран.




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