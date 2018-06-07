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7 июня 1993 года: ракета попала в храм Симона Кананита в Новом Афоне

© Фото : Архив
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (298)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки Министерства обороны Республики Абхазия, опубликованной в газете "Республика Абхазия":

"7 июня на Гумистинском фронте продолжались перестрелки. Противник вел минометный обстрел правого фланга фронта и 24-й лаборатории войск России. В 20:00 был нанесен мощный удар реактивной артиллерией по Новому Афону, где разорвалось более 40 снарядов. Есть разрушения жилых зданий и строений, пострадал старейший в Закавказье храм Симона Кананита. 7 июня усилился обстрел позиций наших войск на левом фланге Восточного фронта. Систематическим обстрелам артиллерии подвергались населенные пункты Баслаху, Пакуаш, Мыркула.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (298)



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