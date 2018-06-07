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Верховный суд

Суд допросил экспертов и следователей по делу об убийстве Рафика Чолакяна

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Убийство Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Матосян произошло 5 апреля 2017 года в селе Гумиста Сухумского района, в преступлениях подозревается их сосед Эдуард Адлейба.

Sputnik

Слово судмедэксперта

Очередное слушание по делу об убийстве жителя села Гумиста Рафика Чолакяна и покушении на жизнь его супруги Людмилы Матосян состоялось в четверг 7 июня под председательством судьи Верховного суда Абхазии Романа Кварчия. 

Верховный суд Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Суд допросил свидетеля по делу об убийстве в селе Гумиста

В ходе судебного разбирательства допросили троих свидетелей, которые по долгу службы одними из первых оказались на месте преступления. Среди них был судебный медицинский эксперт Ратмир Джанибеков.

Отвечая на вопросы обвинения и защиты, он рассказал, что присутствовал во время следственных действий по осмотру места происшествия в доме семьи Чолакян 6 апреля 2017 года.

"Я приступил к своим обязанностям и увидел, что было сквозное огнестрельное ранение головы и ожоги на ногах. Одежда тоже была со следами пламени", — сообщил он.

Что именно вызвало ожоги на теле и одежде убитого, судмедэксперт ответить затруднился, но ему удалось определить, что они не могли появиться случайно. В доме царил беспорядок, вспомнил Джанибеков и добавил, что в ванной комнате и непосредственно в комнате, где обнаружили тело Чолакяна, было много следов крови.

Судмедэксперт не помнил многих деталей, о которых его спрашивала сторона защиты, ссылаясь на то, что с того дня прошло немало времени. По этой причине он попросил ознакомить его с выдержкой из протокола осмотра места происшествия, на основании которого сможет определить приблизительное время наступления смерти Рафика Чолакяна.

После оглашения этого фрагмента протокола судмедэксперт установил, что смерть Чолакяна наступила  за шесть — восемь часов до момента обнаружения тела. Более точные сведения можно было получить только после вскрытия, подчеркнул он.

Рассмотрение уголовного дела, возбужденного против Эдуарда Адлейба
© Sputnik Сария Кварацхелия
Двое из троих: свидетели по делу об убийстве в Гумисте дали показания на суде

Подсудимый Эдуард Адлейба попросил у судьи слово и заявил, что Джанибекова в тот день не было на месте преступления, и он может это доказать. Эти высказывания сторона обвинения восприняла как попытку давления на свидетеля, а суд добавил, что у обвиняемого еще будет возможность оспорить показания свидетеля. 

Шок и вещдоки

В качестве свидетеля по этому делу и по ходатайству стороны обвинения вызвали следователя Алхаса Пандалиона. Он рассказал, что к моменту приезда оперативно-следственной группы сотрудники милиции уже провели подворный осмотр и опрос. Ему сообщили, что убитого зовут Рафик Чолакян, а его супруга Людмила Матосян жива.

"Когда я заходил во двор, я отчетливо помню, как Людмилу Матосян выводила из дома медсестра. От полученных травм у Матосян пропала вербальная функция, и она не могла разговаривать. Когда ее проводили через двор, где находились соседи и Эдуард Адлейба, она запаниковала. Была похожа на напуганного зверька и очень нервничала. На том этапе мы не придали никакого значения, так как у нас на тот момент даже подозреваемого не было", — вспомнил следователь и добавил, что подозреваемый был самым активным из всех соседей, которые помогали оперативникам.

Несмотря на опыт в работе, Пандалион признался, что испытал шок от увиденного в доме семьи Чолакян, и ему даже понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя.

Генеральная прокуратура республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Он добавил, что к осмотру места преступления привлек судмедэксперта Джанибекова и прокурора-криминалиста Жоржолиани, которые помогли следователю зафиксировать механизм возникновения следов, изъять вещественные доказательства, правильно их исследовать и сформулировать все это в протоколе осмотра места происшествия.

У стороны защиты возникло несколько уточняющих вопросов. Один из них был связан с тем, каким образом могли появиться ожоги на теле убитого. Следователь ответил, что на момент совершения преступления в доме не было электричества, и горела парафиновая свеча, которая упала. Из-за этого, считает Пандалион, загорелась одежда на теле Чолакяна.

По словам адвоката Инги Габилаиа, на месте происшествия был найден топор со следами крови, и ее смутила одна неточность в протоколе осмотра, где написано, что этот топор лежал на лавочке, а на фотографии, которую тоже приобщили к делу, он лежит под ней и прикрыт резиновыми тапочками.

"Это было год назад, но, как я помню, этот топор не является вещественным доказательством, которое положено в основу обвинения. В ходе исследования и составления протокола есть две стадии осмотра места происшествия – статическая и динамическая. В ходе последней стадии есть возможность брать и передвигать предметы. Возможно, он упал с лавочки или был передвинут", — пояснил следователь.

Судебный молоток и весы правосудия
© Depositphotos / JanPietruszka
Допрошены свидетели по делу об убийстве в селе Гумиста

Прокурор-криминалист Джамбул Жоржолиани, который проводил процедуру дактилоскопии, рассказал о том, что увидел на месте убийства. По его словам, тело Рафика Чолакяна было обожжено, предположительно горелкой, которая находилась в другом помещении.

"Я обращаю внимание следователя на возможность использования того или иного предмета, как орудия преступления. Изымать его или нет, решает следователь. В данном конкретном случае я не помню, изъяли ее (горелку — ред.) или нет", — сказал эксперт и добавил, что на месте преступления еще была свечка.

В убийстве жителя села Гумиста Рафика Чолакяна и покушении на жизнь его супруги Людмилы Матосян, которые произошли 5 апреля 2017 года в Сухумском районе, подозревается Эдуард Адлейба.

По версии предварительного следствия, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом погибшего и в результате ссоры застрелил Чолокяна.

После этого, чтобы скрыть преступление, ударом по голове рукоятью пистолета, в котором уже не было патронов, пытался убить супругу Рафика Чолакяна Людмилу.

По сообщению Верховного суда Абхазии, судебное заседание проходит без участия потерпевшей по делу Людмилы Матосян, которая после получения тяжелых травм проходит реабилитационный курс лечения в Москве.




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