Не выходя из комнаты: Мадина Аргун сняла фильм по рассказу Искандера

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Короткометражный анимационный фильм "Мальчик и война" по одноименному рассказу Фазиля Искандера покажут на IV Международном фестивале культуры "Стоянка человека", рассказала Sputnik режиссер Мадина Аргун.

"Это не самое известное произведение Искандера. Но, конечно, почитатели автора давно знакомы с ним. Для себя этот рассказ открыла недавно. Подумала, в этом году исполняется 25-летие Победы Абхазии в Отечественной войне. Часто приходилось слышать слова укора нашей интеллигенции, что Фазиль про войну ничего не написал. Но это не так. Он написал произведение "Мальчик и война", которое рассказывает о событиях освобождения Гагры. Мне понравилось в произведении то, что Искандер показывает всю войну глазами мальчика", – призналась Аргун.

Мадина Аргун долго думала, как и в каком жанре представить рассказ. Сначала она хотела поставить спектакль, потом снять художественный фильм. Но все это ей не нравилось. Режиссер понимала, чтобы показать войну сквозь призму детского восприятия, нужна совершенно другая форма.

"Нужно было не просто кино, а анимационный фильм. И на этом решила остановиться. Это будет синтетический мультфильм. В нем будут игрушки, скульптуры, рисунки, будет видео, также более семи тысяч фотокадров", – рассказала она.

"Мальчик и война" Мадины Аргун говорит голосом Фазиля Искандера. Режиссер нашла в интернете запись, где автор читает свой рассказ, и решила им озвучить фильм. Такая озвучка, как признается режиссер, органично сочетается с картинкой.

"Закадровым голосом мы использовали эту запись. Персонажи, которые будут на картинке, не разговаривают. Разговаривает только Искандер. В нашей работе важно все: и картинка, и текст. Можно было, конечно, заставить заговорить мальчика по-другому. Но я так не хотела. Я хотела, чтобы в этом фильме нас вел Фазиль. Когда мы начали делать монтаж, поняли, что голос очень подходит нашему фильму", – отметила она.

Над фильмом Мадина Аргун работала не одна, а с художником Дианой Допуа.

"Нельзя сказать, что "Мальчик и война" – только мой проект. Нам предложило Министерство культуры. А затем мы работали с художником Дианой Допуа. Мы читали рассказ и оставляли те образы и чувства, которые больше всех запоминались нам. Есть, конечно, и отступления от сюжета. Не обошлось и без авторского видения произведения. Есть моменты, когда Искандер говорит: "Мальчик ночью заснул и проснулся утром". Мы уже воображаем, что этот мальчик видел в течение девяти часов сна. Еще важно, когда началась война, мальчику было 12 лет. В конце войны мы уже видим взрослого человека, который меняет свои взгляды на жизнь", – рассказала Аргун.

Фильм еще не дошел до постпродакшна. Мадина Аргун вместе со своей командой сейчас работают над монтажом.

"Работаем над фильмом чуть больше месяца. Сняли его не выходя из комнаты, – отметила режиссер. – Мы уже видим какие-то свои ошибки. Но фильм в целом нам нравится. Иначе смысла не было бы что-то делать. У нас есть время до 15 июня. Будем подгонять фильм до такого состояния, которое нам нужно".

"Мальчик и война" рассчитан и на взрослых, и на детей. Зрители смогут увидеть фильм в рамках фестиваля "Стоянка человека", который пройдет с 13 по 15 июня в Сухуме.

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"Анимационный фильм рассчитан и на взрослых, и на детей. Возможно, эту тему не будет воспринимать пятилетний ребенок, но ему будет интересно смотреть на красочные картинки. Желающие могут посмотреть фильм в рамках фестиваля. Вход бесплатный", – добавила режиссер.

Мадина Аргун – режиссер-постановщик Абхазского государственного драматического театра. Ставила спектакли "Кролики и удавы", "Дочь Солнца", "Гарольд и Мод", "Дом Бернарды Альбы" и другие. Также она снимает документальные фильмы. В 2013 году в соавторстве с министром культуры Абхазии Эльвирой Арсалия сняла фильм "Воины в черкесках".

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" пройдет в Сухуме с 13 по 15 июня.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.