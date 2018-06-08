"Щардаамта": посольский прием ко Дню России прошел с абхазским акцентом

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин подняли бокалы с пожеланиями процветания двух государств в День России на торжественном приеме в посольстве в пятницу 8 июня.
Он подчеркнул, что реализуя ключевые вопросы по сохранению суверенитета и отстаиванию интересов России, было непросто обойтись без надежных и верных союзников.
"Дорогие абхазские друзья, мы рады, что вы вместе с нами отмечаете наш главный праздник. Хочу вас заверить, что сильная, уверенная и крепкая Россия всегда открыта к партнерству и сотрудничеству с Республикой Абхазия. Мы заинтересованы во всестороннем развитии и процветании демократической Страны Души", — сказал Двинянин и пожелал на русском и абхазском языках процветания великой России и свободной Абхазии — "Щардаамта" (на многие века – ред.).
Поздравляя россиян, президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что День России – это особая дата, наполненная глубоким и символическим смыслом.
"На пути к своему возрождению России пришлось пережить немало суровых испытаний, и она выдержала их с достоинством. Сегодня российская держава вновь становится одним из главных игроков мировой геополитики. Значительно возросла ее обороноспособность, военная мощь. Несмотря на санкции и попытки экономической изоляции, предпринимаемые Западом, Россия шаг за шагом добивается укрепления своей экономической безопасности", — отметил Хаджимба.
Граждане Абхазии проявляют чувства глубокого уважения к сегодняшнему историческому событию, как и в целом к судьбе России, ее славному прошлому, достойному настоящему и будущему, добавил Рауль Хаджимба.
- Прием в посольстве России в Абхазии в честь Дня России© Sputnik / Томас Тхайцук
- Прием в посольстве России в Абхазии в честь Дня России© Sputnik / Томас Тхайцук
- Прием в посольстве России в Абхазии в честь Дня России© Sputnik / Томас Тхайцук
День России — государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.