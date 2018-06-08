"Щардаамта": посольский прием ко Дню России прошел с абхазским акцентом

День России - государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин подняли бокалы с пожеланиями процветания двух государств в День России на торжественном приеме в посольстве в пятницу 8 июня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двинянин: мне импонирует отсутствие инфляции на Брехаловке в Сухуме

"Этот праздник олицетворяет многовековой поступательный путь, по сути, нашей общей с вами родины, ее достижения, победы, судьбоносные этапы ее истории, ее непростой, но неизменный подъем к новому высокому развитию. Мы знаем, что главная заслуга в возрождении нашей страны, в укреплении ее государственности всегда принадлежала и принадлежит нашему многомиллионному и талантливому народу, который не раз в истории страны проявлял мужество и героизм", — сказал Алексей Двинянин, приветствуя гостей.

Он подчеркнул, что реализуя ключевые вопросы по сохранению суверенитета и отстаиванию интересов России, было непросто обойтись без надежных и верных союзников.

"Дорогие абхазские друзья, мы рады, что вы вместе с нами отмечаете наш главный праздник. Хочу вас заверить, что сильная, уверенная и крепкая Россия всегда открыта к партнерству и сотрудничеству с Республикой Абхазия. Мы заинтересованы во всестороннем развитии и процветании демократической Страны Души", — сказал Двинянин и пожелал на русском и абхазском языках процветания великой России и свободной Абхазии — "Щардаамта" (на многие века – ред.).

© Sputnik / Томас Тхайцук Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин

Поздравляя россиян, президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что День России – это особая дата, наполненная глубоким и символическим смыслом.

"На пути к своему возрождению России пришлось пережить немало суровых испытаний, и она выдержала их с достоинством. Сегодня российская держава вновь становится одним из главных игроков мировой геополитики. Значительно возросла ее обороноспособность, военная мощь. Несмотря на санкции и попытки экономической изоляции, предпринимаемые Западом, Россия шаг за шагом добивается укрепления своей экономической безопасности", — отметил Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прием в посольстве России в Абхазии в честь Дня России

Граждане Абхазии проявляют чувства глубокого уважения к сегодняшнему историческому событию, как и в целом к судьбе России, ее славному прошлому, достойному настоящему и будущему, добавил Рауль Хаджимба.

Прием в посольстве России в Абхазии в честь Дня России © Sputnik / Томас Тхайцук

Прием в посольстве России в Абхазии в честь Дня России © Sputnik / Томас Тхайцук

Прием в посольстве России в Абхазии в честь Дня России © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Прием в посольстве России в Абхазии в честь Дня России

День России — государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.