Мир в театр: о реформах в абхазском театре рассказали в Минкультуры

Брифинг, посвященный назначению Народного артиста Абхазии Нодара Чанба на должность гендиректора Государственного абхазского драматического театра, прошел в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии в пятницу 8 июня.

Почему, по мнению руководства Минкультуры, назрели перемены в драмтеатре республики, по какому принципу выбирали кандидатуру на должность гендиректора и с чего планирует начать сам Нодар Чанба, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik.

Война и мир

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия напомнила журналистам о том, что в конце 2017 года была создана госкомиссия, главная задача которой заключалась в выработке путей выхода из системного кризиса, сложившегося в драмтеатре Абхазии.

Комиссия в итоге решила изменить структуру театра, в которой предусмотрены должности генерального директора и нескольких заместителей.

© Sputnik Александар Милачич Новый гендиректор назначен в Абхазский драмтеатр

"Кризис, который там сложился, дает нам определенные рекомендации о том, как пойти дальше. Одно из ключевых направлений будет международное признание абхазского театра. Я уверена, что Нодар Чанба со своим колоссальным опытом работы за рубежом, сможет объединить все силы и ресурсы, которые есть в театре, на общий результат", — отметила Арсалия.

Пришло время собирать камни, считает замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия, который относится к абхазскому театру как к сердцу национальной духовности и идентичности.

Он перечислил достижения и заслуги Нодара Чанба в творческой жизни республики и продвижении Абхазии на мировых площадках, подчеркнув, что лучшей кандидатуры на должность гендиректора драмтеатра найти не могли.

"Когда мы думали, кого назначить, нам очень было важно выбрать того, кто имеет непосредственное отношение к организации институтов культуры и в то же время, чтобы он был немного отвлечен от абхазского театра.

© Sputnik . Александар Милачич Абхазия в Сербии: как балет "Пиноккио" соединил абхазский танец и сербское коло

Лучшей кандидатуры, чем Нодар Чанба мы найти не могли", — сказал Кобахия и добавил, что в драмтеатре объявлен мир.

Замминистра культуры вспомнил годы, когда он около 15 лет назад был в Народном Собрании и входил в комиссию по объединению абхазского драматического театра. Раскол не преодолен по сегодняшний день.

Советник президента Абхазии Владимир Зантария с сожалением отметил, что такой популярностью, как это было в прошлом, драмтеатр сегодня не пользуется. Проблемы драмтеатра, уверен он, возникли много лет назад, и существует острая необходимость в реформах.

Решение об утверждении кандидатуры Нодара Чанба, подчеркнул он, было принято единогласно, а планируемые реформы в абхазском театре могут стать началом больших изменений в сфере культуры в целом.

Что дальше?

Планов много, сказал гендиректор Государственного драматического абхазского театра Нодар Чанба. По его словам, в первую очередь они связаны с реформами в управленческой структуре театра и механизма управления им, которые не позволяли развиваться творческому процессу.

В абхазском театре будет функционировать детская труппа, которой никогда не было в театре и с которой будут работать актеры и режиссеры. Это будет способствовать привлечению подрастающего поколения и их родителей к искусству, а также развитию детского творчества, отметил он.

"Еще будет молодежный театр, для которого запустим специальные театральные программы. Затем будет творческая мастерская режиссера Валерия Кове, который долгое время работал там. Это вполне нормально, когда режиссер ставит пьесу и выбирает актеров, в которых видит конкретные роли", — уточнил Чанба.

Драмтеатр Абхазии станет не только площадкой для показов спектаклей и постановок, в нем будут проводиться концерты и творческие вечера. Чанба выразил уверенность в том, что творческая атмосфера в театре нормализуется, и зритель туда придет.

© Фото : Бадри Есиава Театр или "коммуналка": коллектив Абхазского драмтеатра против перемен

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировала заявление части коллектива драмтеатра, в котором они выступили против изменений в работе и руководстве.

Решение уже принято, подчеркнула она, и дальнейшие обсуждения в стенах театра должны носить конструктивный и творческий характер.

Учредитель абхазского драмтеатра – это государство в лице Минкультуры, которое оплачивает труд сотрудников театра, нанятых на контрактной основе, отметил сам Нодар Чанба.

"Во всем мире контракт заключается на один год и, если человек его нарушает и не приносит продукцию, в данном случае творческую, то контракт не продлевается. Мнения могут быть разными, но мнение частных лиц о том, что сегодняшние процессы ведут к обратному, — это их личное мнение. Они не могут решать, каким должно быть устройство или устав театра", — считает он.

Эмоциональность творческих людей, добавил Нодар Чанба, порой мешает в работе.