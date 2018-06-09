Запахло горючим: кому в Абхазии выгоден рост цен на топливо

Противостояние Топливной ассоциации Абхазии и Кабинета Министров республики, которое длилось более года, привело к значительному удорожанию цен на горючее. Рентабельность топливного бизнеса в стране будет восстанавливаться за счет населения республики.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Осторожно, огнеопасно

С настоящего дня цены на топливо в республике поднялись примерно на шесть рублей за литр. Так, согласно постановлению правительства, которое сегодня и вступило в силу, предельная розничная цена на бензин "Регуляр" 92 составляет 41 рубль, на бензин "Премиум" 95 — 43 рубля, на дизельное топливо – 41 рубль.

Предыдущее повышение цен на топливо было в апреле прошлого года, тогда цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 1 рубль 50 копеек за литр. Приемлемая и предельная цена за дизтопливо была назначена в размере 34 рублей 50 копеек, на бензин АИ 92 – 35 рублей, АИ 95 – 37 рублей 50 копеек.

В качестве причины повышения цен в Кабинете Министров назвали изменения стоимости углеводородного топлива на российском и мировом рынках. Абхазия, как страна, которая импортирует нефтепродукты, зависит от конъюнктуры цен на внешнем рынке.

Однако тем, кто следит за ситуацией в топливной сфере, понятно, что настоящее повышение цен, как и апрельское, может быть следствием негативных последствий от введения НДС на дизтопливо и бензин.

О высоких налогах и о том, что обложение НДС не способствует рентабельности топливной сферы, не раз заявляли в Топливной Ассоциации республики. Еще в апреле настоящего года страна следила за обменом резкими заявлениями между Ассоциацией и Кабмином. Реализаторы нефтепродуктов обвиняли правительство в отсутствии поддержки в области государственного регулирования цен.

В итоге последовало поднятие цен на топливо в стране. При этом жители республики узнали о росте цен, только приехав на заправку. Повышение изначально коснулось не всех заправочных станций, отчего сложилось впечатление, что цены были подняты самовольно. В социальных сетях даже появились призывы бойкотировать работу тех компаний, которые поддержали повышение.

Ситуацию разрешило появившееся в СМИ сообщение о новом Постановлении Кабинета Министров. Похоже, что правительству и компаниям, реализующим нефтепродукты в Абхазии, удалось договориться.

Хроника событий

28 декабря 2016 года правительство приняло решение, что бензин и дизельное топливо в республике будут облагаться налогом на добавочную стоимость. Это, как посчитали тогда в Кабмине, значительно увеличило бы доходную часть бюджета.

В ответ реализаторы нефтепродуктов обвинили Кабмин в том, что он возложил всю налоговую нагрузку по НДС на них, и заявили либо о необходимости поднятия цен на топливо, либо о пересмотре налогового бремени.

Как следствие, 4 апреля 2017 года Кабмин принял постановление, повышающее цены на бензин и дизельное топливо на 1 рубль 50 копеек за литр. По мнению правительства страны, такая корректировка обеспечивала приемлемый уровень рентабельности отрасли.

Но эта мера не удовлетворила предпринимателей. Они посчитали, что прибыль топливных компаний в случае, когда с одного литра горючего надо заплатить налоговых отчислений на 3 рубля 48 копеек, составит порядка одного рубля за литр горючего. Правительство не учло затраты, которые составляют 3 % от стоимости, таким образом предприниматели поставлены в условия, когда они должны работать себе в убыток, заявила Топливная Ассоциация Абхазии.

Тем не менее, до сих пор компании придерживались установленных в апреле цен, отмечая, что пока реализовывают старые запасы топлива. В то же время они указывали на подорожание закупочных цен на горюче-смазочные материалы за рубежом и предрекали топливный кризис в республике, если дело пустить на самотек.

Распоряжениями премьер-министра Абхазия от 17 января и 8 февраля 2018 года в связи с обращениями Топливной Ассоциации экс-премьер-министр Беслан Барцыц распорядился создать рабочую группу по выработке предложений по регулированию цен на рынке нефтепродуктов. В ее задачи входило представить предложения по государственному регулированию цен на нефтепродукты с учетом обеспечения стабильных финансово-экономических показателей компаний.

Однако вместо урегулирования конфликт только получил продолжение, на этот раз противостояние сторон вылилось в публичную переписку.

Так, Ассоциация 18 апреля 2018 года распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность бездействием Кабмина в условиях ухудшающейся экономической обстановки. Предприниматели отметили, что Топливный бизнес Абхазии становится нерентабельным и в качестве причин назвали повышение закупочных цен на нефтепродукты за рубежом и высокие налоги. Они подчеркнули, что рабочая группа по выработке предложений по регулированию цен на нефтепродукты, так и не представила предложений, несмотря на поставленные перед ней сроки.

Кабмин не выполнил взятые на себя обязательства относительно мер поддержки и упреждении кризисных явлений в связи с быстро меняющейся конъюнктурой внешнего рынка, отметили в Топливной Ассоциации.

Спустя два дня, 20 апреля последовал ответ Кабинета министров республики. В опубликованном на официальном сайте правительства заявлении в частности отмечалось, что Кабинет Министров "не может себе позволить действовать в интересах отдельно взятых компаний и будет действовать исключительно с учетом приоритета социально-экономических обязательств перед населением страны".

И спустя полтора месяца постановило поднять цены на бензин и топливо в среднем на шесть рублей, оставив налог на добавленную стоимость неизменным.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кабмин о заявлении Топливной ассоциации Абхазии: интересы отдельных компаний

Вот тебе, бабушка, и обязательства

Топливная Ассоциация Абхазии, куда входит более 40 организаций, работающих на рынке нефтепродуктов страны, указывала на то, что они осуществляют поставку более половины от всего объема горюче-смазочных материалов в республике. Остальное приходится на долю российской "Роснефти", появившейся в Абхазии в 2010 году, а также госкомпании "Абхазтоп", которая самостоятельно не осуществляет импорт нефтепродуктов в республику, а реализует ГМС, получаемые от "Роснефти". В таком случае, потеря альтернативного источника обеспечения страны топливом, по мнению представителей Ассоциации,– прямая угроза ее экономической безопасности.

Кроме того, они указывает на то, что снижение рентабельности работы компаний, входящих в Ассоциацию, может негативно сказаться и на выполнении госбюджета, из-за снижения объема налога на прибыль до пяти раз.

Таким образом, повышение цен было предречено и казалось неминуемым, однако это не сгладило негативной реакции жителей республики на случившееся. Пока не ясно насколько прозвучавшие угрозы бойкота могут быть реальными. Однако уже очевидно, что кому бы ни было выгодно увеличение цен на горючее, но не народу, которые уже предрекает повышение цен на перевозки и продукты.