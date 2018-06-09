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Диана Габлия

Как на иголках: ручные изделия мастерицы Дианы Габлия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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О том, как студентка АГУ занялась рукоделием и о ее необычных поделках, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Каждый день в Сухумский ботанический сад приходит студентка Абхазского государственного университета Диана Габлия. Молодая девушка не работает в саду – не ухаживает за растениями и даже не изучает их. Здесь она плетет корзиночки и головные уборы под сенью высоких сосен.

Рукоделием Диана Габлия занимается довольно-таки давно – уже 12 лет. В восьмилетнем возрасте родители отправили ее в Дом юношества для развития мелкой моторики. 

Сбор иголок сосны
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор иголок сосны

"Ходила в Дом юношество относительно недолго – три месяца. Вот, научилась плести сосновыми иголками", – рассказала Диана, которую мы застали за работой.

Уже более пяти лет каждый день и зимой, и летом в хорошую погоду Диана приходит в ботанический сад и изготавливает различные украшения и предметы для быта.

Изделия Дианы Габлия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изделия Дианы Габлия

"После занятий в университете прихожу сюда. Собираю иголки здесь же в ботаническом саду. Здесь есть два вида сосны – Роксбурга и ладанная. Я в основном использую иголки сосны Роксбурга, потому что их не надо замачивать в теплой воде, как это приходится делать с иголками ладанной сосны. Но у ладанной сосны свои преимущества – иголки длиннее, чем у Роксбурга", – поясняет Диана и направляется к дереву за материалом. 

Для своих поделок рукодельница выбирает длинные и гибкие иголки цвета золота. Зеленая хвоя не годится – быстро ломается и плохо поддается плетению.

Работа для рук и отдых для головы

"Начинаем плести корзиночку с фундамента. Берем около 10 иголок, соединяем и выравниваем их и начинаем обматывать другой более длинной иголкой. Получается такое круговое плетение, – рассказывает и одновременно показывает технику плетения иголками мастерица. – Постепенно добавляем еще иголок. Концы иголок прячем, продев их сквозь полосы уже намотанных иголок. На самом деле, это не сложно".

Изделия Дианы Габлия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изделия Дианы Габлия

Изготовление небольшой корзиночки занимает около четырех часов. Помимо корзин, девушка также делает солнцезащитные шляпы, заколки для волос, браслеты, ободки.

"Материал у меня чисто экологический. Кроме иголок я ничего не использую. Кстати, все изделия имеют не только приятный запах хвои, но и обладают полезными свойствами: браслеты нормализуют давление, заколки снимают головную боль", – рассказала Габлия.

Изделия Дианы Габлия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изделия Дианы Габлия

Так за работой Диана Габлия может сидеть часами. Да и окружающая среда благоволит этому. В ботаническом саду, как признается мастерица, она уходит от мирской суеты и шума города. Вокруг только пение птиц, шелест листьев, приятный запах хвои и дуновение теплого ветра. 

Изделия рукодельница продает здесь же на месте. Цены варьируются от 200 до 1000 рублей. Все зависит от потраченного времени.

Изделия Дианы Габлия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изделия Дианы Габлия

"Вот, например, большие корзинки занимают у меня до четырех дней. Соответственно они стоят дороже, – поясняет Габлия. – А вообще все изделия водостойкие, я б даже сказала, очень любят воду. Например, в заколках для головы можно купаться. У меня дома есть хлебница из иголок сосновых, которой уже 10 лет. С ней ничего случилось, как новенькая. Думаю, прослужит еще долго".

Диана Габлия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Диана Габлия

Покупают поделки мастерицы в основном туристы, которые посещают ботанический сад.




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