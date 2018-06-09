Как на иголках: ручные изделия мастерицы Дианы Габлия

Сария Кварацхелия, Sputnik
Каждый день в Сухумский ботанический сад приходит студентка Абхазского государственного университета Диана Габлия. Молодая девушка не работает в саду – не ухаживает за растениями и даже не изучает их. Здесь она плетет корзиночки и головные уборы под сенью высоких сосен.
Рукоделием Диана Габлия занимается довольно-таки давно – уже 12 лет. В восьмилетнем возрасте родители отправили ее в Дом юношества для развития мелкой моторики.
"Ходила в Дом юношество относительно недолго – три месяца. Вот, научилась плести сосновыми иголками", – рассказала Диана, которую мы застали за работой.
Уже более пяти лет каждый день и зимой, и летом в хорошую погоду Диана приходит в ботанический сад и изготавливает различные украшения и предметы для быта.
"После занятий в университете прихожу сюда. Собираю иголки здесь же в ботаническом саду. Здесь есть два вида сосны – Роксбурга и ладанная. Я в основном использую иголки сосны Роксбурга, потому что их не надо замачивать в теплой воде, как это приходится делать с иголками ладанной сосны. Но у ладанной сосны свои преимущества – иголки длиннее, чем у Роксбурга", – поясняет Диана и направляется к дереву за материалом.
Для своих поделок рукодельница выбирает длинные и гибкие иголки цвета золота. Зеленая хвоя не годится – быстро ломается и плохо поддается плетению.
Работа для рук и отдых для головы
"Начинаем плести корзиночку с фундамента. Берем около 10 иголок, соединяем и выравниваем их и начинаем обматывать другой более длинной иголкой. Получается такое круговое плетение, – рассказывает и одновременно показывает технику плетения иголками мастерица. – Постепенно добавляем еще иголок. Концы иголок прячем, продев их сквозь полосы уже намотанных иголок. На самом деле, это не сложно".
Изготовление небольшой корзиночки занимает около четырех часов. Помимо корзин, девушка также делает солнцезащитные шляпы, заколки для волос, браслеты, ободки.
"Материал у меня чисто экологический. Кроме иголок я ничего не использую. Кстати, все изделия имеют не только приятный запах хвои, но и обладают полезными свойствами: браслеты нормализуют давление, заколки снимают головную боль", – рассказала Габлия.
Так за работой Диана Габлия может сидеть часами. Да и окружающая среда благоволит этому. В ботаническом саду, как признается мастерица, она уходит от мирской суеты и шума города. Вокруг только пение птиц, шелест листьев, приятный запах хвои и дуновение теплого ветра.
Изделия рукодельница продает здесь же на месте. Цены варьируются от 200 до 1000 рублей. Все зависит от потраченного времени.
"Вот, например, большие корзинки занимают у меня до четырех дней. Соответственно они стоят дороже, – поясняет Габлия. – А вообще все изделия водостойкие, я б даже сказала, очень любят воду. Например, в заколках для головы можно купаться. У меня дома есть хлебница из иголок сосновых, которой уже 10 лет. С ней ничего случилось, как новенькая. Думаю, прослужит еще долго".
Покупают поделки мастерицы в основном туристы, которые посещают ботанический сад.