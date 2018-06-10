Бесплатный сыр только в мышеловке: как не стать жертвой мошенника

На днях многие СМИ всколыхнула новость об обманутых людях, которые хотели отдохнуть в Абхазии, но попали на крючок мошенников. Психолог Хатуна Логуа рассказала Sputnik о том, как не стать жертвой афериста.

Sputnik

Ранее в российских СМИ появилось сообщение о двухстах жертвах мошенничества. Люди задавали поиск по названию отеля в интернете, после чего попадали на подставные сайты. Доверчивые посетители сайта шли на поводу обманщика и переводили на его счет полную стоимость путевки. В итоге туристы теряли и деньги и возможность отдохнуть в Абхазии.

Чтобы не попасть на крючок мошенника, по словам психолога Хатуны Логуа, нельзя терять бдительность.

"Я ни раз думала о том, как не попасть в сети, не потерять бдительность. Казалось бы, об уловках мошенника столько всего уже сказано, столько передач. Мошенники играют на простых человеческих слабостях. Сэкономить – нормальное человеческое желание. Как мы теряем бдительность? – задается она вопросом. – Мы где-то слышали об этом, там и реклама, которая играет важную роль. Еще мошенники жалуются, что им не хватает денег. Мало того, что мы в выгоде, но еще и хорошее дело сделаем – человеку поможем. И это все очень усыпляет нашу бдительность".

Еще одна слабость человека – тщеславие. Люди уверены, что с ними этого попросту не произойдет.

"Мы думаем, что это может случиться с кем угодно, но не со мной, я такой образованный, умный. Это с кем угодно может случиться, но только не со мной. Но это не так. Все мы люди, все мы подвержены человеческим слабостям", – добавила она.

В ногу со временем

Сегодня, как отметила Логуа, мошенники идут в ногу со временем. Для проведения своих авантюр, они используют современные ресурсы. И в большинстве случаев – интернет.

"Они знают как пользоваться интернетом, который всего лишь способ, а суть мошенничества стара, как мир, на самом деле. Поэтому не надо вестись на то, что они предлагают. Да, мозг очень легко обмануть. Очень легко создать иллюзию. Самый тривиальный пример – фокусники, иллюзионисты, которые отвлекают внимание и тем самым проводят какие-то нужные операции, – привела пример психолог. – Если он сам не совершает такие поступки, то это не значит, что другие не могут. Нужно просто быть в контакте с реальностью и не жить иллюзиями. Реальность такова, что жизнь она разная, и в ней случаются и не очень хорошие вещи и в том числе и с тобой, потому что ты часть этой жизни, часть человечества и ты точно также подвержен всем слабостям. Нужно признавать это, не закрывать на это глаза. И к этому нужно быть готовым. Это минимизирует последствия".

Логуа советует людям быть реалистами и не забывать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.