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Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым

Абхазия отправит первый морской груз в Крым

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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48570

Поставки инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию осуществляются на основе соглашения, подписанного на VIII Абхазо-российском деловом форуме в Сухуме.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый грузовой корабль с тремя тысячами тонн щебня отправится из Сухумского порта в Крым в понедельник 11 июня.

Бункировка инертных материалов. Архивное фото.
© Sputnik . Игорь Зарембо
Абхазия намерена поставлять инертные материалы в Крым

Погрузка щебня займет несколько часов, и к вечеру корабль отплывет из Сухума.

"Как вы знаете, в прошлом году на Абхазо-российском деловом форуме был подписан контракт на поставку инертных материалов в Республику Крым. Это первая поставка, надеемся, что до конца этого года, как и было заявлено предпринимателями, будет отправлено до 200 тысяч тонн", — сообщил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

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Необходимость продукции из Абхазии связано с реализацией российских целевых программ на территории Крыма.

Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым

"Это большое подспорье для наших предпринимателей. Как вы знаете, у нас была большая пауза по экспорту инертных материалов из Абхазии. Сейчас усилиями наших предпринимателей при содействии Министерства экономики мы возвращаемся в эту нишу", — сказал Ардзинба.

Он добавил, что и в 2019 году Абхазия планирует экспортировать еще 200 тысяч тонн инертных материалов, по его словам, республика готова отправлять за пределы страны до одного миллиона тонн качественных инертных материалов.

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"Об этом мы сейчас говорим в рамках Петербургского экономического форума, который прошел не так давно. У меня была беседа с новым вице-премьером, который занимается вопросами Абхазии, это Виталий Леонтьевич Мутко, по вопросу снятия ограничений, а именно отмене лицензирования в отношении Абхазии. Это письмо уже подписал премьер-министр Геннадий Леонидович Гагулия на имя профильного вице-премьера. Будем надеяться, что этот вопрос тоже решится в ближайшее время, это даст возможность в еще большем объеме поставлять инертные материалы", — подчеркнул министр экономики Абхазии.

Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым

Портовая инфраструктура Абхазии готова для обработки экспорта инертных материалов, заметил он.

"Сейчас работает одна компания, но если объемы увеличатся, я думаю, что работы хватит всем, потому что потребности рынка, куда мы поставляем инертные материалы, очень большие. Если даже мы задействуем все наши компании, мы не перекроем даже и половины тех необходимых объемов, которые есть", — заявил Ардзинба.

VIII Абхазо-российский деловой форум состоялся в Сухуме 27 октября. Организаторами выступили Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.

Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым




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