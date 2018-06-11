Новые обстоятельства взрыва на АГТРК стали известны в суде

Взрыв на территории АГТРК произошел 17 октября 2016 года. Следствие установило личность мужчины, погибшего при попытке приведения взрывного устройства в рабочее состояние, им оказался гражданин Российской Федерации Сергей Тарасенко, 1971 года рождения.

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Первые на месте

По данным следствия, гражданин России Сергей Тарасенко погиб при подготовке покушения на депутата четвертого созыва Народного Собрания Абхазии Кана Кварчия. По подозрению в причастности к этому преступлению 5 ноября 2016 года был задержан гражданин Абхазии Адгур Корсантия, 1979 года рождения, который отказался участвовать в судебных заседаниях.

© Fotolia / Gino Santa Maria Дело о взрыве у телекомпании в Сухуме дошло до суда, но слушание отложено

Очередное слушание по делу состоялось в Верховном суде Абхазии в понедельник 11 июня под председательством Генри Гамисония. Допросили сотрудников ГСО Абхазии, которые одними из первых оказались на месте происшествия, и работников МЧС республики.

Первым для дачи показаний в зал заседания пригласили сотрудника Госслужбы охраны Анри Зарандия, который 17 октября 2016 года вместе со своими коллегами дежурил на АГРТК.

Он объяснил, что территория телевидения, где камеры видеонаблюдения не установлены, разделена на три поста. Первые два поста охраняются круглосуточно, а третий — только в будние дни, но периодически там проводят обход.

"Один человек постоянно на посту, второй проводит обход. Третий пост – он "проходной". В будние дни мы оттуда пускаем сотрудников телевидения или посетителей. Закрывается этот пост на замок, но если кто-то захочет туда пробраться, когда нет охраны, то он сможет это сделать", — объяснил Зарандия.

Сотрудник ГСО вспомнил, что взрыв услышал примерно в 7:00 и одним из первых прибыл на место происшествия, где увидел человека, вокруг которого были разбросаны личные вещи – сумка, чехол от фотоаппарата, разбитый телефон.

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"Как я понял, он сидел на лавочке, и от взрыва его отбросило примерно на полтора метра. Он был весь черный от взрыва", — сказал Анри Зарандия.

Тарасенко к тому моменту еще был жив, даже пытался привстать, добавил он.

Роман Квасия, бывший коллега Анри Зарандия, признался, что был слегка ошарашен при виде лежащего на земле человека с рваными ранами по всему телу.

Через некоторое время приехали скорая помощь и милиция. Кто именно их вызвал, ответить затруднился.

Адвокат Константин Чагава спросил, как близко это место расположено от проезжей части дороги, и возможно ли оттуда бросить взрывное устройство, к примеру, гранату. Квасия оценил дистанцию в 15-20 метров.

Падение в темноте

В отличие от сотрудников ГСО Абхазии спасатель первой пожарно-спасательной части по городу Сухум Алим Тот-ипа и двое его коллег познакомились с погибшим Сергеем Тарасенко задолго до инцидента.

По его рассказу, в сентябре 2016 года, примерно между двумя и тремя часами ночи, в диспетчерское отделение их службы поступил звонок о том, что на одном из строящихся объектов по улице Чанба в Сухуме упал человек, и ему требуется помощь.

Квасия рассказал, что мужчину обнаружили на цокольном этаже этого здания. Человек в темноте не заметил брешь в полу и свалился в нее.

"Он не мог ходить, и мы поняли, что он повредил себе ногу. Выяснять обстоятельства произошедшего не входит в наши обязанности. Наше дело оказать первую помощь и доставить в больницу. Внешность – молодой мужчина славянской наружности, возраст — около 40 лет. В руках у него ничего не было, и никаких предметов по близости мы не обнаружили", — рассказал Квасия.

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Кем был тот мужчина, он узнал позже от врачей Республиканской больницы, куда Тарасенко был доставлен.

Спасатели МЧС Абхазии Олег Ахрем и Алхас Дочия тоже дежурили в ту ночь. Они подтвердили факт вызова и то, что мужчина получил повреждение в результате падения. Насколько они помнят, у Тарасенко не было с собой даже фонаря.

Насколько помнит Ахрем, на вопрос спасателей о том, что пострадавший делал в такое время суток на недостроенном объекте, он ответил, что решил там "справить природную нужду".

Взрыв на территории АГТРК произошел 17 октября 2016 года. Была установлена личность подорвавшегося мужчины, им оказался гражданин Российской Федерации Сергей Тарасенко, 1971 года рождения.

По данным следствия, Тарасенко готовил покушение на депутата четвертого созыва Народного Собрания Абхазии Кана Кварчия. По подозрению в причастности к этому преступлению 5 ноября 2016 года был задержан гражданин Республики Абхазия Адгур Корсантия, 1979 года рождения.

В тот же день Сухумский городской суд под председательством судьи Астамура Тванба удовлетворил ходатайство Прокуратуры города Сухум об аресте Адгура Корсантия, подозреваемого в причастности к организации покушения на убийство депутата Народного Собрания Кана Кварчия.

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Адвокат Асида Арчелия заявила, что у следствия не было оснований для ареста ее подзащитного, который проходит как подозреваемый по делу взрыва на территории АГТРК.

7 ноября 2016 года Кан Кварчия дал комментарий информационному агентству Sputnik Абхазия, в котором сказал, что пока идет следствие, делать определенные выводы и расставлять точки в этом вопросе, неправильно, но ему известные некоторые факты.

Этот преступление осудил Парламент Абхазии, заявив, что расценивает его как попытку дестабилизации государственной системы страны.

Экс-депутат Парламента Кан Кварчия – ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, инвалид войны II группы, кавалер ордена Леона, награжден медалью "За отвагу" и медалью "За освобождение Кодора". Был депутатом Парламента четвертого созыва с 2011 по 2017 годы. Родился 1 июля 1974 года.