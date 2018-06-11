"Взрывной" аргумент: дело матери застройщика, метнувшей гранату в приставов

7 декабря 2017 года во время посещения объекта незаконного строительства в Сухуме судебными исполнителями мать застройщика взорвала во дворе гранату.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Верховном суде Абхазии продолжается слушание по делу Арусяк Хачатурян. Она обвиняется в покушении на убийство, умышленном уничтожении чужого имущества путем взрыва, а также незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. Потерпевшими по делу проходят сосед Арусяк Хачатурян Георгий Романовский, судебные исполнители Виктория Сакания и Астамур Ахсалба.

Предварительным следствием установлено, что Арусяк Хачатурян бросила гранату в соседа Георгия Романовского, который стоял на балконе своего дома, но снаряд отскочил и упал на землю. От взрыва судебный исполнитель Астамур Ахсалба получил закрытую черепно-мозговую травму, а в автомобиль Виктории Сакания попали осколки.

Материальный ущерб

Очередное слушание по делу Арусяк Хачатурян началось в понедельник 11 июня с иска потерпевшей Виктории Сакания. Она ходатайствовала, чтобы суд обязал подсудимую компенсировать материальный ущерб.

© Sputnik / Илона Хварцкия Мать застройщика бросила гранату в судебных приставов Сухума

"В ходе предварительного расследования было установлено, что Арусяк Хачатурян умышленно подорвала гранату, в результате чего повредила принадлежащий мне автомобиль марки "Мерседес Бенц", а именно левую часть переднего бампера, ветровое стекло слева, переднюю и заднюю части слева двери, карниз, переднее и заднее левое крыло. Мне причинен ущерб на общую сумму 100 тысяч рублей", – ходатайствовала судебный исполнитель Сакания.

Однако подсудимая Арусяк Хачатурян с этим не согласилась. По ее мнению, автомобиль Виктории Сакания стоял за закрытыми воротами, и осколки могли попасть только в стекло и дверь машины.

"Я считаю – это коррупционной составляющей, не соответствующей действительности, законам физики, законам гравитации. Машина стояла за воротами, ворота были закрыты. Открыта была только калитка. Калитка – 90 сантиметров. Если вылетают осколки через калитку, то они попадают только на отрезки 90 сантиметров, то есть в окно и дверь. Эти вылетающие осколки не могут разлететься вправо и влево, да еще и попасть в передний и задний бампер. Это против логики. Это люди, которые решили выдавливать из этого дела все, что возможно. Я против такой коррупции", – заявила Хачатурян.

© Sputnik Сария Кварацхелия Судебное слушание по делу Арусяк Хачатурян

Эксперт МВД Абхазии Арам Манукян дал свои пояснения.

"Была использована граната Ф-1. Через микроскоп четко видны характер дробления осколков и их взаимодействия со взрывчатым веществом. При взрыве гранаты разлет осколков должен быть веерообразным по всей площади, основная часть осколков идет вверх. В радиусе 10 метров реально пробить металлическую обшивку", — сказал начальник экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии Арам Манукян.

Подсудимая поинтересовалась возможной траекторией разлета осколков.

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"Если осколки пролетели через открытую калитку, могут они поменять траекторию, разлететься и попасть в бампер?" – спросила Хачатурян.

Манукян ответил, что осколки могут разлететься только по прямой линии, а рикошет практически невозможен.

"Желательно было бы, чтобы вы осмотрели на месте сколько осколков, – предложила подсудимая. – Уточнить, какая часть из них могла бы разлететься в разные стороны и Г-образно попасть в бампер. Это фантазия".

Товароведческая экспертиза оценила автомобиль Виктории Сакания в 240 тысяч рублей. Подсудимая не согласна с размером компенсации, которую требует потерпевшая.

Доказательства обвинения

Прокурор Даур Амичба зачитал протокол осмотра места взрыва. Во дворе Арусяк Хачатурян следователи нашли осколки гранаты, а также деталь взрывного устройства.

После ознакомления с протоколом у подсудимой снова возникли вопросы.

"Я хотела обратить внимание суда на то, что межевая линия состоит у нас из двух заборов, между двумя заборами находятся гаражи. То есть никакая взрывная волна с соседнего двора не могла пробить один забор, потом второй, а потом еще кого-то здесь поранить. Еще судебные приставы стояли на лестнице, которая ограждена под этой межевой линией гаражом. То есть никакая ударная волна не могла бы быть на их стороне. Я хочу, чтобы вы это учли. И чтобы люди напрасно выводы не делали. Я ложь не приемлю", – заявила суду Хачатурян.

Прокурор также зачитал заявление потерпевшего Георгия Романовского по факту покушения на его жизнь.

"7 декабря 2017 года в процессе осуществления судебного решения по сносу незаконного строения, в присутствии сотрудников милиции, судебных исполнителей, между мной и гражданкой Хачатурян Арусяк, проживающей в доме своей сестры, возникла ссора, спровоцированная последней, в ходе которой Хачатурян совершила подрыв неизвестного устройства, предположительно ручной гранаты, которую прицельно бросила в меня и которая впоследствии взорвалась во дворе дома, чем нанесла материальный ущерб стене дома, воротам. По данному факту прошу принять законные меры", – говорится в его заявлении.

Также прокурор зачитал справку из приемного отделения больницы. Согласно документу, судебный исполнитель Астамур Ахсалба получил закрытую черепно-мозговую травму. Но подсудимая усомнилась в достоверности справки и ходатайствовала привлечь к делу историю болезни Ахсалба с назначениями врачей.