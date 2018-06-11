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Служащие МЧС Абхазии на Международном салоне Комплексаная безопасность-2018

Имитированная реальность: МЧС Абхазии приняло участие в международных учениях

© Фото : МЧС Абхазии
В Абхазии
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Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (107)
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Сотрудники МЧС Абхазии впервые стали участниками международного салона "Комплексная безопасность 2018".

СУХУМ, 11 июня – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния приняли участие в показательных учениях "Комплексная безопасность 2018", которые проходили 6 июня в Ногинске, сообщил Sputnik сотрудник центра управления силами МЧС Абхазии Оганес Оганесян.

По словам Оганесяна, учения проходили в семь этапов. Каждый из них был посвящен определенному виду спасательных работ. Абхазская команда проявила себя в учениях по ликвидации дорожно-транспортных происшествий.

"Была имитирована ситуация по возгоранию автомобиля. В нем находились реальные люди. Нашей задачей было проникнуть в горящий автомобиль и вынести пострадавших", — рассказал Оганесян.

За выполнением заданий наблюдал министр МЧС России и представители других стран-участников, однако никаких нареканий "выступление" абхазских спасателей не вызвало.

Служащие МЧС Абхазии на Международном салоне Комплексаная безопасность-2018
© Фото : МЧС Абхазии
Служащие МЧС Абхазии на Международном салоне "Комплексаная безопасность-2018"

"Абхазская команда была хорошо подготовлена. Мы зачастую на практике сталкиваемся с аварийно-спасательными работами, для нас это обычное дело", — прокомментировал Оганесян. 

Участники салона также продемонстрировали инновационные пожарно-спасательные технологии, среди которых была авиационно-пожарная техника, которая еще не используется в Абхазии.

Служащие МЧС Абхазии на Международном салоне Комплексаная безопасность-2018
© Фото : МЧС Абхазии
Служащие МЧС Абхазии на Международном салоне "Комплексаная безопасность-2018"

После окончания показательных работ министры МЧС Абхазии и России обсудили вопросы технического оборудования абхазских специалистов и сотрудничества в сфере пожарной безопасности.

Вместе с российскими спасателями в показательных учениях "Комплексная безопасность 2018" приняли участие спасатели из 12 стран. Во время учения были отработаны действия по ликвидации последствий различных происшествий: крупного ДТП на автотрассе, аварии и пожара на особо опасном предприятии, утечки химически опасного вещества, нефтеразлива при железнодорожной аварии.

Также спасатели продемонстрировали действия при проведении аварийно-спасательных работ в горной местности, на воде, во время ликвидации последствий паводков.

Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (107)
Теги:
МЧС Абхазии, Абхазия



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