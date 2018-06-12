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Судейский парик

Манана Делба о форуме в Москве: увидели автоматизированную работу судов

© Fotolia / HighwayStarz
В Абхазии
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Международная конференция "Суд 21 века: технологии на службе правосудия" проходил в Москве 29-30 мая 2018 года.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. В рамках Международной конференции "Суд 21 века: технологии на службе правосудия", проходил в Москве, была возможность воочию увидеть работу автоматизированной судебно-информационной системы в Мосгорсуде, сказала в интервью на радио Sputnik председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба.

"Как известно, в рамках предусматривающих судебную реформу законов, принятых в 2015 году и частично вступивших в силу с января 2016 года, Конституционный закон о судебной власти предусматривает необходимость внедрения в судах общей юрисдикции, а также в Конституционном и Арбитражном судах автоматизированную судебно-информационную систему", — добавила она.

Участие в форуме было важно для Абхазии, так как судопроизводство в Абхазии планируется перевести на автоматизированную форму.

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"Поэтому для нас это было важно и интересно, как говорится, пощупать руками", — сказала председатель Верховного суда Абхазии.

Она сообщила, что с 1 января 2019 года в соответствии с Конституционным законом Абхазии "О судебной власти" судебная система республики должна перейти на автоматизированную форму судопроизводства, обеспечивающую электронное взаимодействие судов, а также обмен данными в электронном виде между Верховным и районными судами. 

"Но так как мы пока с этим не работаем, под эту программу должно быть закуплено оборудование во все городские и районные суды, в том числе и в Верховный суд, у нас это все еще в проекте, пока проект не профинансирован. В связи с этим действие закона отложено на январь 2019 года", — отметила Делба.

Для реализации проекта Абхазия должна подготовиться, заметила она.

"В первую очередь это подготовка залов заседаний, соответственно там должен быть ремонт, в Сухумском городском суде и в Гулрыпшском суде ремонт заканчивается, нужно решать вопрос с помещением Гудаутского суда", — сказала Делба.

Международная конференция "Суд 21 века: технологии на службе правосудия", проходил в Москве 29-30 мая 2018 года.

Манана Делба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Конференция приурочена к закрытию совместного проекта Всемирного банка и Российской Федерации "Поддержка судебной реформы", в рамках которого были разработаны и внедрены системы видеоконференцсвязи в судебной системе России, единого интернет-портала российских арбитражных судов, комплексной информационной системы судов общей юрисдикции города Москва, а также консультационные мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы Российской Федерации.

В работе конференции принял участие председатель правительства России Дмитрий Медведев, который выступил с докладом "Прозрачная судебная система и ее роль в современном государстве".




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