Лесной пожар в окрестностях Гагры потушен

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожар в лесу в горной части Старой Гагры потушен, сказал в интервью Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Амиран Пачулия.
"Наши спасатели работали всю ночь, и утром в 6:05 пожарные машины вернулись, потушив основные очаги. Кое-где остались небольшие возгорания, но они не могут распространиться, так что никакой опасности для жителей Гагры нет", — добавил он.
Пожар в лесу в горной части Старой Гагры вспыхнул около полудня в понедельник 11 июня, причина возгорания остается неизвестной.
По приблизительным данным, огонь охватил площадь в четыре квадратных километра.
В тушении были задействованы 80 сотрудников пожарно-спасательного отряда Гагрского района и четыре пожарные машины.