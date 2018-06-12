Лесной пожар в окрестностях Гагры потушен

Пожар в лесу в Старой Гагре вспыхнул около полудня в понедельник 11 июня, причина возгорания не известна.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожар в лесу в горной части Старой Гагры потушен, сказал в интервью Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Амиран Пачулия.

"Наши спасатели работали всю ночь, и утром в 6:05 пожарные машины вернулись, потушив основные очаги. Кое-где остались небольшие возгорания, но они не могут распространиться, так что никакой опасности для жителей Гагры нет", — добавил он.

© Фото : МЧС Абхазии Пожар в лесу в Старой Гагре в понедельник 11 июня

Пожар в лесу в горной части Старой Гагры вспыхнул около полудня в понедельник 11 июня, причина возгорания остается неизвестной.

По приблизительным данным, огонь охватил площадь в четыре квадратных километра.

© Фото : МЧС Абхазии Сотрудники МЧС Абхазии тушат пожар в лесу в Старой Гагре

В тушении были задействованы 80 сотрудников пожарно-спасательного отряда Гагрского района и четыре пожарные машины.