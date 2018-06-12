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Пожар в лесу в Старой Гагре около полудня в понедельник 11 июня

Лесной пожар в окрестностях Гагры потушен

© Фото : МЧС Абхазии
В Абхазии
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Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (108)
10220

Пожар в лесу в Старой Гагре вспыхнул около полудня в понедельник 11 июня, причина возгорания не известна.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожар в лесу в горной части Старой Гагры потушен, сказал в интервью Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Амиран Пачулия.

"Наши спасатели работали всю ночь, и утром в 6:05 пожарные машины вернулись, потушив основные очаги. Кое-где остались небольшие возгорания, но они не могут распространиться, так что никакой опасности для жителей Гагры нет", — добавил он.

Пожар в лесу в Старой Гагре в понедельник 11 июня
© Фото : МЧС Абхазии
Пожар в лесу в Старой Гагре в понедельник 11 июня

Пожар в лесу в горной части Старой Гагры вспыхнул около полудня в понедельник 11 июня, причина возгорания остается неизвестной.

По приблизительным данным, огонь охватил площадь в четыре квадратных километра.

Сотрудники МЧС Абхазии тушат пожар в лесу в Старой Гагре
© Фото : МЧС Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии тушат пожар в лесу в Старой Гагре

В тушении были задействованы 80 сотрудников пожарно-спасательного отряда Гагрского района и четыре пожарные машины.

Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (108)



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