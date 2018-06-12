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Рауль Хаджимба

Хаджимба поздравил Путина с Днем России

© Фото : Пресс-служба президента
В Абхазии
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Темы:
Абхазо-российские отношения (174)
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12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников этой страны — День России.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня России. Этот день поистине считается точкой отсчета в истории новой российской государственности, которая прошла трудный и героический путь своего становления и развития. Народ России по праву гордится своей Родиной и уверенно смотрит в будущее",  – говорится в адресе главы государства.

Хаджимба отметил успешное развитие абхазо-российских отношений, которые основаны на дружбе обоих народов.

Вручение верительной граммоты послом РФ в Абхазии Алексеем Двиняниным президенту Абхазии Раулю Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Абхазо-российские отношения, основанные на дружбе абхазского и русского народов, успешно развиваются в духе союзнического взаимодействия. Мы и впредь будем прилагать все усилия для дальнейшего укрепления полноформатного сотрудничества между нашими государствами в интересах благополучия наших граждан", – подчеркивается в письме.

Президент Абхазии пожелал всему народу России мира, благополучия и процветания.

12 июня 1990 года состоялся первый Съезд народных депутатов РСФСР, который принял Декларацию о государственном суверенитете России.

В 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент РФ Владимир Путин отметил, что с этого документа начался отсчет новой истории России как демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона.

С этого момента праздник начал отмечаться масштабнее.

Темы:
Абхазо-российские отношения (174)



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