Захоронение времен грузино-абхазской войны обнаружено в Сухуме

Работы по эксгумации тел погибших в ходе Отечественной войны народа Абхазии проводятся на территории всей республики Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца с 2013 года.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадри Есиава. К эксгумации тел погибших в Отечественной войне народа Абхазии приступили сотрудники МККК в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik глава миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев во вторник 12 июня.

"Работы начались вчера в парке имени Курченко и продлятся около трех месяцев. По Сухуму мы проводили эксгумацию во многих местах и, если мне не изменяет память, в этом парке уже во второй раз", — рассказал Забалуев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пропавшими без вести на войне в Абхазии остаются 133 человека

Глава миссии добавил, что они планируют провести работы по эксгумации тел погибших в сорока из сорока пяти мест по всей республике. Данные о местах захоронения получают в рамках координационной комиссии с участием абхазской и грузинской сторон при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца начало свою работу в Абхазии в разгар Отечественной войны народа Абхазии в октябре 1992 года. МККК организовал гуманитарную программу по раздаче продуктов питания и предметов первой необходимости.

Помимо этого, МККК осуществлял поставку медикаментов в больницы и оборудования на станции переливания крови.