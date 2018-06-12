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Красный Крест отмечает 152-летие гуманитарной деятельности

Захоронение времен грузино-абхазской войны обнаружено в Сухуме

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
В Абхазии
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Работы по эксгумации тел погибших в ходе Отечественной войны народа Абхазии проводятся на территории всей республики Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца с 2013 года.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадри Есиава. К эксгумации тел погибших в Отечественной войне народа Абхазии приступили сотрудники МККК в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik глава миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев во вторник 12 июня.

"Работы начались вчера в парке имени Курченко и продлятся около трех месяцев. По Сухуму мы проводили эксгумацию во многих местах и, если мне не изменяет память, в этом парке уже во второй раз", — рассказал Забалуев.

Мемориал без вести пропавшим.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пропавшими без вести на войне в Абхазии остаются 133 человека

Глава миссии добавил, что они планируют провести работы по эксгумации тел погибших в сорока из сорока пяти мест по всей республике. Данные о местах захоронения получают в рамках координационной комиссии с участием абхазской и грузинской сторон при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца начало свою работу в Абхазии в разгар Отечественной войны народа Абхазии в октябре 1992 года. МККК организовал гуманитарную программу по раздаче продуктов питания и предметов первой необходимости.

Помимо этого, МККК осуществлял поставку медикаментов в больницы и оборудования на станции переливания крови.

Теги:
эксгумация, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Международный комитет Красного Креста, Сухум, Абхазия



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