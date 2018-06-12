Кобахия: литературные маршруты могут стать новым турпродуктом в Абхазии

— Уже второй год Сухумский Дом юношества принимает активное участие в Искандеровском фестивале. СДЮ действительно многое связывает с Искандером, что обусловлено самим местом расположения Дома юношества. Все же интересно, как созрело это решение присоединиться к фестивалю. С чего все началось?

— Да, действительно, фестиваль в этом году будет уже четвертый, мы принимаем в нем участие во второй раз. © Sputnik / Томас Тхайцук "Грушевый компот": что готовит "Стоянка человека" на этот раз

СДЮ не мог не участвовать в этом фестивале, как вы правильно заметили, хотя бы из-за своего месторасположения. Наше здание построено на месте старинного детского сада, в который некогда ходил Искандер. Дом его находится всего в нескольких метрах отсюда, здесь же рядом его школа и стадион, на котором он играл в футбол с мальчишками, в самом дворе СДЮ растет та самая груша, о которой он писал в своих рассказах. Вообще, очень много мест, которые он описывал в своих ранних и не столь ранних произведениях, расположены поблизости. Потому, некогда открывая Дом юношества, мы даже думали о том, чтобы у нас было имя Фазиля Абдуловича. Мы оберегаем грушу, которой, как нам кажется, уже около ста лет, и она до сих пор продолжает приносить плоды. Мы внутри того литературного Мухуса, который создал Фазиль.

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Кроме того, я преподаю на кафедре русского языка и литературы в Абхазском госуниверситете, где проводятся Искандеровские чтения. Мы приобщаем студентов к хорошей литературе, проводим конференции, просто читаем прозу и поэзию Искандера. А потом мы подумали, а почему не придумать литературную экскурсию по искандеровским местам в Сухуме. Подумали — и сделали. В прошлом году прошла апробация первой такой экскурсии, где в качестве гидов выступили студенты. Составить карту этого литературного маршрута нам помогла Сария Нанба из Московской абхазской диаспоры. Карта называется "Путешествие по Республике Справедливости", так называл Страну Детства сам Фазиль Абдулович. Также мы назвали ее "Карта СухумЧика", по имени главного героя детских рассказов о мальчике Чике.

Та самая груша: в Сухуме презентовали литературную экскурсию по Фазилю>>

© Sputnik Владимир Бегунов Сладкие плоды той самой груши: прогулка по Сухуму Фазиля

В этом году та же Сария Нанба подготовила новую карту уже по литературным местам Гагры. Это места, описанные в "Сандро из Чегема". 14 июня мы презентуем эту карту в нашем Доме юношества.

— Сами экскурсии будете проводить?

— Наша рабочая группа уже побывала в Гагре, чтобы нарисовать маршрут по представленным на карте местам. А что касается самой экскурсии, то мы хотим как раз пригласить людей, с которыми можно обсудить вопрос включения этих литературных маршрутов в общую сетку туристических маршрутов по Абхазии. Для этого мы планируем провести в рамках фестиваля круглый стол с участием представителей Министерства по туризму. Мы точно знаем, что есть немало людей, живо интересующихся творчеством Искандера, его знают во всем мире. Нас не раз спрашивали о такой экскурсии. Раньше нам нечего было ответить, сейчас же литературные экскурсии разработаны благодаря усилиям студентов, представителей Минкульта, Московской абхазской диаспоры и еще многих и многих людей.

— Про студентов АГУ вы рассказали, а воспитанников СДЮ также знакомят с творчеством Искандера? © Фото : МАММ / МДФ Наш Фазиль

— Мы всегда советуем всем своим детям хорошую литературу для чтения, и всегда в списках рекомендаций фигурирует Искандер. В прошлом году нам пришла в голову идея, что мы можем провести конкурс рисунков. Он задумывался необычным: мы читали отрывки из рассказов Искандера, а дети придумывали и рисовали сюжеты по мотивам. В этом году мы во второй раз проведем этот конкурс, который назвали "Грушевый компот" в честь той самой груши. Но в этом году мы будем читать уже не прозу, а поэзию Искандера. В следующем году, в год 90-летия Фазиля Абдуловича, мы планируем провести выставку работ участников обоих конкурсов.

Таким образом, СДЮ стал одной из площадок фестиваля, и нам это очень нравится.

— На одном из предыдущих фестивалей прозвучало мнение, что Фазиля Искандера лучше знают в мире, чем на родине. Вы с этим утверждением согласны? © Фото : Мадина Аргун Не выходя из комнаты: Мадина Аргун сняла фильм по рассказу Искандера

— Пожалуй, я соглашусь. Многие из моих студентов, например, не читали Искандера до студенческой скамьи. Это странно и совершенно не понятно. У нас есть великий писатель, творчество которого вдохновляло несколько поколений. Мои ровесники наизусть знало Искандера, мы цитировали его бесконечно, мы сидели на "Амре" и угадывали знакомые типажи. Нам хотелось цитировать, потому что это было так сочно, так ярко у Искандера.

А потом прошла война, прошло еще некоторое время, и я вдруг с удивлением обнаружила, что, когда я говорю об Искандере, привожу какие-то примеры из его произведений, то уже не нахожу отклика. Раньше был эмоциональный отклик, люди узнавали и реагировали. Потом я перестала встречать эту реакцию. Выяснилось, что не читали, не знают.

Мы потому и решили проводить эту работу. Не люблю слово "пропаганда", скорее по ознакомлению с творчеством Искандера.

Знаю, что в программе русских школ рассказы Искандера есть, но и семьи должны подключиться, конечно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль-эмоция: в РУСДРАМе готовятся к премьере пьесы "Широколобый"

— Фестиваль может сыграть значимую роль в деле ознакомления с Искандером?

— Безусловно. Во-первых, мы читаем отрывки, то есть прямо по назначению, прямее некуда. И потом все эти дни фестиваля мы погружены в эту творческую атмосферу. Спектакли, выставки, показы – все связано с именем Искандера. Дети наши и студенты с большим интересом участвуют в фестивале.

Фазиль переведен более чем на восемьдесят языков. Представьте, сколько людей в мире его читали и мысленно проходили все эти маршруты, описанные в его произведениях. Но Искандер и самим абхазам об абхазах рассказал. Он безупречно знал и понимал душу этноса, о котором писал.