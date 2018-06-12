12 июня 1993 года: обстрел и пожары в Сухуме

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме: примерно около двенадцати ночи начался сильный обстрел нашего района из тяжелых орудий. Успела "Итоги" по телевидению послушать, где было сказано о недовольстве абхазов сепаратными переговорами России с Грузией за их спиной. Один снаряд попал в дом напротив!

У меня вылетели в комнате два остававшихся до сих пор целыми стекла в окне. Они очень большие. В кухне, слава богу, нет. Хорошо, что лето. В комнате теперь нет стекол. Занавесила байковым одеялом на ночь. Теперь надо искать пленку. Стекол вообще нет, да и стоит ли вставлять, пока не окончена война.

Я и соседи русские сидели под лестницей в подвале, пока не стихло. Ну, а что будет ночью? Опять? Невдалеке от нас горел огромным пламенем чей-то частный дом. Утром пошла за водой к колодцу. Там очередь. Колодец вычерпали – видно дно. Все же принесла домой немного пресной очень мутной воды. Надо убрать битые стекла под окном на тротуаре. Почти в каждой квартире люди давно лишились стекол.

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