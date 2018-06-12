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12 июня 1993 года: обстрел и пожары в Сухуме

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (303)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме: примерно около двенадцати ночи начался сильный обстрел нашего района из тяжелых орудий. Успела "Итоги" по телевидению послушать, где было сказано о недовольстве абхазов сепаратными переговорами России с Грузией за их спиной. Один снаряд попал в дом напротив!

У меня вылетели в комнате два остававшихся до сих пор целыми стекла в окне. Они очень большие. В кухне, слава богу, нет. Хорошо, что лето. В комнате теперь нет стекол. Занавесила байковым одеялом на ночь. Теперь надо искать пленку. Стекол вообще нет, да и стоит ли вставлять, пока не окончена война.

Я и соседи русские сидели под лестницей в подвале, пока не стихло. Ну, а что будет ночью? Опять? Невдалеке от нас горел огромным пламенем чей-то частный дом. Утром пошла за водой к колодцу. Там очередь. Колодец вычерпали – видно дно. Все же принесла домой немного пресной очень мутной воды. Надо убрать битые стекла под окном на тротуаре. Почти в каждой квартире люди давно лишились стекол.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (303)



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